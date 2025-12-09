Giáo viên ở vùng cao mòn mỏi chờ nhận tiền dạy thừa giờ

Tiết học môn tiếng Anh tại Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý, xã Trung Lý, huyện Mường Lát cũ, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, tình trạng giáo viên dạy vượt định mức nhưng chưa được trả tiền thừa giờ đã và đang diễn ra tại nhiều trường học của huyện Mường Lát cũ, kéo dài từ học kỳ II năm học 2023-2024 đến nay, gây khó khăn cho giáo viên.

Hai năm học chờ tiền dạy thừa giờ

Thầy giáo Lê Văn Quang - giáo viên môn tiếng Anh Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý, xã vùng cao Trung Lý, huyện Mường Lát cũ - cho biết: "Do nhà trường thiếu giáo viên môn tiếng Anh, nên từ học kỳ II năm học 2023-2024, tôi phải đứng lớp dạy 42 tiết/tuần. Trong khi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên trường bán trú chỉ dạy 17 tiết/tuần, như vậy mỗi tuần tôi dạy thừa 25 tiết.

Đến nay tôi đã dạy thừa hơn 900 tiết học nhưng chưa được nhận tiền thừa giờ. Chúng tôi rất mong Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Trung Lý quan tâm, giải quyết chế độ tiền thừa giờ cho giáo viên".

Theo Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý, do thiếu giáo viên trầm trọng, từ học kỳ II năm học 2023-2024 và năm học 2024-2025, giáo viên của trường đã dạy hàng nghìn tiết thừa giờ, với tổng kinh phí phải chi trả cho giáo viên là hơn 1,2 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Duy Thủy - Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý - cho biết nhà trường đã gửi hồ sơ lên UBND huyện Mường Lát cũ từ năm học trước, để huyện giải quyết chi trả tiền thừa giờ cho giáo viên theo đúng quy định, nhưng chưa có kết quả.

Tuy nhiên từ ngày 1-7 không còn cấp huyện, cơ chế phân bổ dự toán thay đổi, UBND xã quản lý trường học tại địa phương, nên giáo viên dạy thừa giờ lại tiếp tục phải chờ cấp trên giải quyết tiền thừa giờ.

"Phần lớn giáo viên của trường là từ các nơi khác lên vùng cao công tác. Thu nhập phụ thuộc vào tiền lương, phụ cấp vùng khó khăn. Việc cấp trên chậm chi trả tiền dạy thừa giờ đã và đang ảnh hưởng đến đời sống của giáo viên" - ông Nguyễn Duy Thủy chia sẻ.

Tại Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Mường Lý, xã Mường Lý (cũng thuộc huyện vùng cao Mường Lát cũ), do thiếu giáo viên trầm trọng, nên từ học kỳ II năm học 2023-2024 và năm học 2024-2025, giáo viên của trường dạy thừa 5.344 tiết.

Ông Nguyễn Văn Quý - Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Mường Lý - cho biết nhà trường đã nhiều lần đề nghị huyện cũ chi trả tiền dạy thừa giờ cho giáo viên, nhưng chưa được giải quyết.

"Giáo viên dạy thừa giờ vì trách nhiệm với nhà trường và thương học sinh. Khi dạy thừa giờ, công sức phải được ghi nhận và chi trả đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường mong cấp trên sớm giải quyết chi trả tiền thừa giờ cho giáo viên, để đảm bảo quyền lợi cho thầy cô giáo đang đóng góp cho ngành giáo dục vùng cao" - ông Nguyễn Văn Quý cho biết thêm.

Tỉnh đã chỉ đạo việc của huyện cũ chuyển xuống xã giải quyết

Cũng theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, trước đây kinh phí chi trả tiền dạy thừa giờ được phân bổ qua ngân sách cấp huyện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập danh sách chi trả theo hồ sơ các trường gửi lên, Chủ tịch UBND huyện ký quyết định phân bổ kinh phí chi trả.

Tuy nhiên từ học kỳ II năm học 2023-2024 và cả năm học 2024-2025, UBND huyện Mường Lát cũ không thực hiện việc chi trả tiền dạy thừa giờ cho giáo viên, khiến hàng chục giáo viên mòn mỏi chờ đợi.

Một tiết học tại Trường tiểu học Quang Chiểu 2, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát cũ, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo thống kê của UBND huyện Mường Lát cũ, từ học kỳ II năm học 2023-2024 đến hết tháng 5-2025, giáo viên các trường trên địa bàn dạy hơn 46.000 tiết thừa giờ. Trước khi cấp huyện dừng hoạt động, UBND huyện đã báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa.

Sau đó UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương nghiên cứu, hướng dẫn và trả lời kiến nghị của UBND huyện Mường Lát cũ, hạn cuối vào ngày 29-6-2025.

Sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi UBND huyện Mường Lát với nội dung: Sở Giáo dục và Đào không giải quyết được, vì khoản kinh phí chi trả tiền dạy thừa giờ thuộc trách nhiệm của cấp huyện. Sở Tài chính cấp ngân sách về huyện, còn huyện phân bổ cho các trường (thời điểm trước ngày 1-7-2025 - PV).

Từ năm học 2025-2026, theo cơ chế mới, các trường thuộc xã quản lý sẽ nhận kinh phí trực tiếp từ UBND xã.

Tuy nhiên đến ngày 30-6, chỉ một ngày trước khi cấp huyện dừng hoạt động, UBND huyện Mường Lát có công văn bàn giao toàn bộ số liệu về dạy thừa giờ của giáo viên các trường trên địa bàn huyện cho UBND các xã mới.

Yêu cầu các xã rà soát, chi trả tiền dạy thừa giờ cho giáo viên. Việc chuyển giao gấp khiến nhiều xã lúng túng do chưa nắm đầy đủ hồ sơ và không rõ nguồn kinh phí lấy từ đâu.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Trung Lý - cho biết: "Ngày 30-6, UBND huyện Mường Lát có công văn bàn giao cho xã chi trả tiền dạy thừa giờ từ học kỳ II năm học 2023-2024 và năm học 2024-2025 trên địa bàn xã, nhưng huyện không bàn giao kinh phí cho xã để chi trả cho giáo viên.

Hiện nay xã đang chờ chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và sở liên quan để giải quyết vấn đề này, nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên".

