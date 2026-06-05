Thông báo truy tố 2 bị can bỏ trốn trong vụ án Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh

Bị can Nguyễn Thiện Nhân (trái) và bị can Nguyễn Ngọc Minh. (Nguồn: Bộ Công an)

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có thông báo về việc truy tố các bị can bỏ trốn trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á, Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh.

Theo thông báo, ngày 25/5, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Vụ 3) đã ban hành Cáo trạng số 62/CTr-VKSTC-V3 truy tố 4 bị can, gồm: Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy và Nguyễn Đắc Hiệp về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) gửi các cơ quan thông tấn, báo chí đăng tải thông tin truy tố đối với 2 bị can đang bỏ trốn là Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Ngọc Minh.

Thông báo yêu cầu các bị can đến Cơ quan Công an hoặc Viện Kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự; nếu tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Hai bị can đang bỏ trốn gồm: Nguyễn Thiện Nhân, sinh ngày 13/4/1963 tại Bình Thuận, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh. Bị can bỏ trốn và bị truy nã theo Quyết định truy nã số 09/QĐ-CSKT-P10 ngày 9/9/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Nguyễn Ngọc Minh, sinh ngày 20/12/1968 tại Bình Thuận, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt. Bị can bỏ trốn và bị truy nã theo Quyết định truy nã số 10/QĐ-CSKT-P10 ngày 9/9/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vietnamplus.vn