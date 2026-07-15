UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 7/2026

Quang cảnh phiên tiếp công dânđịnh kỳ tháng 7/2026

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn – Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo tình hình đơn thư công dân gửi đến Ban Tiếp công dân tỉnh trong tháng

Bà Lưu Thị Thiệp trình bày nội dung kiến nghị

Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã tiếp bà Lưu Thị Thiệp, trú tại xóm 10 Đức Thành, xã Bình Minh kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho gia đình một lô đất tại xã Tân Châu để thờ cúng liệt sỹ Nguyễn Trọng Quảng.

Đại diện lãnh đạo xã Tân Châu báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại

Theo lãnh đạo xã Tân Châu, trường hợp bà Lưu Thị Thiệp không phải là đối tượng được xem xét giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Do đó việc bà Lưu Thị Thiệp kiến nghị giao cho gia đình 01 lô đất để làm nhà thờ cúng liệt sỹ là chưa có cơ sở để được UBND xã xem xét giải quyết. Hiện các chế độ hỗ trợ thờ cúng liệt sỹ Nguyễn Trọng Quảng đã và đang được chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Văn Toàn nêu hướng giải quyết vụ việc

Đối với việc giao lại thửa đất có nguồn gốc trước đây do gia đình liệt sỹ Nguyễn Trọng Quảng đã từng sử dụng để giao lại cho gia đình bà Lưu Thị Thiệp sử dụng làm nhà thờ: Thửa đất cũ trước đây theo ý kiến của các cá nhân có liên quan có nguồn gốc làcủa gia đình liệt sỹ Nguyễn Trọng Quảng, nhưng trải qua quá trình lịch sử biến động, gia đình không còn sử dụng, nhà đã sập đổ, trở thành đất hoang nên đến năm 1985, chính quyền xã cũ đã giao lại cho ngườidân khác sử dụng ổn định liên tục vào mục đích đất ở cho đến nay. Đồng thời, gia đình bà Lưu Thị Thiệp không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 137 Luật Đất đai năm 2024 đối với thửa đất này, do vậy UBND xã không có cơ sở để xem xét giao lại thửa đất cho gia đình bà. Vụ việc đã được UBND xã Tân Châu tiếp dân, trả lời nhiều lần nhưng công dân không thống nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cho biết Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì rà soát lại toàn bộ hệ thống hồ sơ, các mục kê và hồ sơ lưu trữ của xã qua các thời kỳ đều đã thể hiện chi tiết, rõ ràng về nguồn gốc của thửa đất. Chia sẻ sâu sắc trước những mất mát to lớn sau chiến tranh với gia đình bà Thiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định chính quyền luôn thực hiện đảm bảo chế độ chính sách tốt nhất cho người dân, đồng thời tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Để giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản trả lời chính thức, làm rõ tính hợp lý hay không hợp lý của nguồn gốc thửa đất theo đúng quy định hiện hành, chậm nhất vào ngày 15/8/2026.

Về việc giao thửa đất mới cho gia đình bà Thiệp như theo kiến nghị của công dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương và các Sở, ngành liên quan giải thích rõ các tiêu chí bắt buộc theo quy định của tỉnh và các điều khoản của Luật Đất đai bao gồm điều kiện về hộ khẩu, nghĩa vụ thanh toán và thuộc diện thực sự khó khăn về đất ở. Đây là một vụ việc tồn đọng kéo dài, yêu cầu chính quyền địa phương phải đặc biệt quan tâm, tìm hướng đi phù hợp nhằm giúp gia đình bà Thiệp sớm ổn định cuộc sống lâu dài. Trong trường hợp cần thiết, xã huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo, hỗ trợ tốt nhất cho gia đình chính sách.

Ông Trần Ngọc Hồng trình bày nội dung kiến nghị

Tiếp đó, Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã tiếp ông Trần Ngọc Hồng, trú tại xóm Hồng Trường, xã Nghĩa Mai kiến nghị cấp có thẩm quyền khẩn trương giải quyết kinh phí hỗ trợ mất việc làm sau khi thực hiện Dự án vùng trồng cây thức ăn phục vụ chăn nuôi bò sữa của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH…

Đại diện xã Nghĩa Mai báo cáo kết quả xử lý vụ việc

Theo đó, ông Trần Ngọc Hồng và các hộ dân nhận giao khoán đất của Nông trường Cờ Đỏ để sản xuất nông nghiệp. Năm 2021, diện tích đất này bị thu hồi để thực hiện Dự án vùng trồng cây thức ăn phục vụ chăn nuôi bò sữa của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH. 18 hộ dân không được bồi thường về đất, chỉ được bồi thường tài sản trên đất và hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất; không có hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm. Qua rà soát, xác định 18 hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng trực tiếp sản xuất, không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, đủ điều kiện để được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp…

Trên tinh thần giải quyết dứt điểm quyền lợi chính đáng cho người dân, đồng thời bảo đảm sự hài hòa cho nhà đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu UBND xã Nghĩa Mai xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung cụ thể về nguồn gốc đất, đối tượng thụ hưởng, diện tích, loại đất và thời điểm tính giá bồi thường theo đúng nội dung đề xuất. Trong quá trình triển khai, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát chặt chẽ xã Nghĩa Mai về mặt chuyên môn trong việc lập phương án bồi thường. Bên cạnh đó, Sở Tài chính hướng dẫn Tập đoàn TH xác định rõ nguồn và phương thức khấu trừ tiền bồi thường. Tập đoàn TH cần phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, UBND xã Nghĩa Mai để hoàn thiện phương án, đồng thời chủ động tạm ứng trước nguồn kinh phí chi trả nhằm bảo đảm có sẵn nguồn tiền thanh toán cho người dân ngay sau khi phương án bổ sung được phê duyệt và niêm yết công khai theo quy định. Các đơn vị tập trung hoàn thành toàn bộ phương án cụ thể, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/8/2026 để kịp thời chi trả cho nhân dân.

Bà Cao Thị Xuân trình bày nội dung kiến nghị

Cũng tại phiên tiếp công dân sáng nay, Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận nhiều vụ việc liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ và chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư của các công dân. Cụ thể, bà Cao Thị Xuân, xóm Tam Thịnh, xã Vân Du kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp đổi lại GCNQSDĐ được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cấp ngày 17/12/2021 cho gia đình bà diện tích 953,5 m² có nguồn gốc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Ngọc; tuy nhiên, diện tích cấp cho bà Xuân nhỏ hơn diện tích tại GCNQSDĐ cấp ngày 23/10/2020 cho bà Trần Thị Ngọc (1.119,4 m2). Ông Nguyễn Bá Huyền, trú tại xóm Vĩnh Long, xã Trung Lộc kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ lần đầu đối với thửa đất 36, tờ bản đồ số 22, diện tích 323,8 m2. Ông Nguyễn Văn Bích, trú tại xóm 21, xã Phúc Lộc kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ đối với 05 thửa đất nông nghiệp của 3 gia đình đã sử dụng ổn định, liên tục từ năm 1992 đến nay. Ông Nguyễn Hữu Trường, trú tại xóm Xuân Lam 2, xã Hưng Nguyên Nam phản ánh, kiến nghị về việc UBND xã Hưng Nguyên Nam không thực hiện đúng chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2020. Bà Nguyễn Thị Hoa, trú tại xóm Xuân Am, xã Hưng Nguyên kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp lại GCNQSDĐ đối với thửa đất số 2075, tờ bản đồ số 10 (nay là thửa thuộc tờ bản đồ số 96) diện tích 330,3m² đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở. Ông Cao Quang Thắng, trú tại khối 8 – Hưng Chính, phường Thành Vinh kiến nghị UBND phường Thành Vinh thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm của ông Bùi Xuân Ngọc chắn đường giao thông liên khối tại khối 8 Hưng Chính, phường Thành Vinh...

Kết luận các vụ việc này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc và trả lời công dân theo quy định pháp luật. Nếu các công dân không đồng ý với nội dung giải quyết của chính quyền địa phương và các cơ quan, ban, ngành thì đề nghị nộp đơn đến Tòa án nhân dân khu vực 7 - Nghệ An để được giải quyết theo thẩm quyền. Kết quả thực hiện đề nghị UBND các xã, phường báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2026.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn