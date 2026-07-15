Thông tin về Quy hoạch công viên nghĩa trang tập trung và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 14/02/2026, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 1720/UBND-CN về việc quy hoạch, xây dựng nghĩa trang tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (cũ) và xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu (cũ). Theo đó, UBND tỉnh thống nhất dừng thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng tại xã Diễn Lợi (cũ), nay thuộc xã Tân Châu; đồng thời xác định các nội dung liên quan tại Thông báo số 683/TB-UBND ngày 30/8/2024 của UBND tỉnh không còn hiệu lực kể từ ngày ban hành Công văn số 1720. Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao các sở, ngành và địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch, lấy ý kiến cộng đồng dân cư và nghiên cứu phương án quy hoạch hệ thống nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với nhu cầu thực tế của Nhân dân.

Ngày 26/6/2026, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo Nghị quyết, tỉnh Nghệ An định hướng phát triển hệ thống công viên nghĩa trang tập trung và cơ sở hỏa táng theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu an táng của Nhân dân, sử dụng hiệu quả quỹ đất và bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Cụ thể, quy hoạch của tỉnh xác định 03 công viên nghĩa trang tập trung tại các xã Kim Bảng, Tân Kỳ và Nghĩa Mai; đồng thời quy hoạch 01 cơ sở hỏa táng tại xã Hải Lộc. Đây là những địa điểm được xác định trong quy hoạch cấp tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu an táng trong từng giai đoạn phát triển, bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Từ các căn cứ nêu trên, UBND xã Tân Châu khẳng định:

Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn xã Tân Châu (địa bàn xã Diễn Lợi cũ) không có quy hoạch xây dựng cơ sở hỏa táng và cũng không thực hiện bất kỳ quy trình, thủ tục nào để đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng. Các vị trí quy hoạch công viên nghĩa trang và cơ sở hỏa táng được xác định tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND không bao gồm địa bàn xã Tân Châu.

UBND xã Tân Châu đề nghị Nhân dân trên địa bàn xã Tân Châu nói chung và khu vực Diễn Lợi (cũ) nói riêng theo dõi, tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống của Đảng, Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời không đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật hoặc gây hiểu nhầm trong dư luận.

Mỗi tổ chức, cá nhân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về cung cấp và sử dụng thông tin trên môi trường mạng; thực hiện đúng quy định của Luật An ninh mạng năm 2025, Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số theo Quyết định số 423/QĐ-BCHTTDL ngày 05/03/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hành vi cung cấp, chia sẻ hoặc phát tán thông tin không đúng sự thật.

"Từ ngày 01/7/2026, hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng đối với cá nhân, mức phạt đối với tổ chức thường gấp đôi. Ngoài ra, người vi phạm còn buộc phải gỡ bỏ thông tin và công khai xin lỗi. Mức xử phạt cụ thể tùy thuộc vào tính chất hành vi vi phạm theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP: - Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng: Áp dụng cho hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan/tổ chức, danh dự cá nhân hoặc gây hoang mang trong nhân dân nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng. - Phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng: Áp dụng khi thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận lớn, gây thiệt hại kinh tế-xã hội, cản trở hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc xâm phạm quyền lợi của tổ chức/cá nhân khác. Mức này cũng áp dụng với hành vi thiết lập kênh/trang mạng xã hội để đăng tải, hướng dẫn làm ra thông tin sai sự thật."

UBND xã Tân Châu mong muốn mỗi người dân trở thành một "người sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm", cùng lựa chọn, chia sẻ những thông tin chính xác, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước./.

Tác giả: Hoàng Xuyên

Nguồn tin: tanchau.nghean.gov.vn