Chở 2 mẹ con đi chạy thận về, tài xế có hành động bất ngờ

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Tài xế taxi từ chối lấy tiền sau cuốc xe chở 2 mẹ con đi chạy thận Biết hoàn cảnh người mẹ phải chạy thận, kinh tế khó khăn, Thanh Tùng (Quảng Ninh) không lấy 250.000 đồng tiền xe và đề nghị tiếp tục chở miễn phí nếu hai mẹ con cần.

Tối 7/7, tài xế taxi Thanh Tùng (sinh năm 1997, trú phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) được một đồng nghiệp nhờ chạy giúp chuyến xe đưa hai vị khách từ Bệnh viện Bãi Cháy về nhà ở phường Hoành Bồ.

Vào sáng cùng ngày, bạn Thanh Tùng đã chở hai mẹ con lên bệnh viện để người mẹ chạy thận. Đến tối họ xong việc, người bạn lại đang bận cuốc xe nên không thể tới đón khách quen.

Không nghĩ ngợi nhiều, Thanh Tùng đến đón người con trai, đưa đến bệnh viện rồi chở hai mẹ con về nhà, tổng quãng đường đi về khoảng hơn 20 km.

Khi trò chuyện trên xe, nam tài xế biết được hoàn cảnh khó khăn của hai vị khách. Người mẹ bị suy thận, phải lọc máu định kỳ nhiều năm nay. Trong khi đó, người bố làm thợ xây, thu nhập không ổn định, tài chính gia đình khá chật vật.

"Anh ơi, cho em gửi tiền ạ", khi đến nơi, người con trai hỏi giá cước.

"Thôi, anh không lấy đâu, mẹ em đi chạy thận thế này. Khi nào cần cứ gọi anh ra đón", Tùng đáp. Hai mẹ con ngại ngùng, cố gắng trả tiền tài xế nhưng anh vẫn kiên quyết không nhận. Cuối cùng, hai vị khách cảm kích, liên tục cảm ơn Tùng rồi rời đi.

Thanh Tùng từ chối nhận tiền xe từ hai mẹ con hành khách. Ảnh cắt từ clip.

Cảnh tượng ấm lòng được camera trên xe ghi lại. Khi Thanh Tùng chia sẻ trên trang cá nhân, video nhanh chóng hút hơn 500.000 lượt xem, 10.000 lượt tương tác. Dưới bài đăng, người con trai một lần nữa gửi lời cảm ơn nam tài xế.

"Bác tài tốt bụng quá, chúc bác vạn dặm bình an", "Cho đi là còn mãi, hành động của anh thật đẹp", "Số tiền có thể không lớn, nhưng đối với những bệnh nhân như vậy thật sự đáng quý" là những bình luận khen ngợi của dân mạng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thanh Tùng cho biết hành động của bản thân xuất phát từ sự thương cảm dành cho hoàn cảnh hai mẹ con.

"Tôi cũng không báo giá cước chuyến xe hôm đó, chỉ nói là không lấy tiền thôi cho bạn con trai thoải mái, hy vọng gia đình tiết kiệm được chút chi phí nào hay chút đó", anh kể, cho biết thêm cước phí của chuyến xe khoảng 250.000 đồng.

Sáng 14/7, người con trai lại liên hệ nhờ Thanh Tùng chở hai mẹ con tới bệnh viện. Tuy nhiên vì vướng cuốc xe, anh lại nhờ người bạn hôm trước hỗ trợ lại. "Nếu sắp xếp được thời gian, tôi sẵn sàng chở hai mẹ con mỗi khi cần", anh nói.

Làm nghề lái taxi 4 năm nay, tài xế Quảng Ninh chia sẻ từng gặp nhiều trường hợp hành khách có hoàn cảnh khó khăn tương tự hoặc người gặp nạn trên đường. Anh thường giúp đỡ trong khả năng, thường xuyên nhất là miễn phí tiền xe.

"Xe thì của tôi nên chủ động được, giúp người trong khả năng là việc nên làm mà. Chỉ cần nhận lại lời cảm ơn của mọi người là tôi vui rồi", anh nói.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: znews.vn