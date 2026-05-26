Truy tố cựu thẩm phán nhận hàng trăm triệu đồng để tuyên "án treo" cho bị cáo

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 6) đã hoàn tất cáo trạng truy tố 3 cựu thẩm phán về các tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ”, liên quan đến vụ án nhận tiền cho 3 bị cáo được hưởng "án treo".

Các bị can trong vụ án gồm: Vũ Văn Tú (SN 1974, cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) bị truy tố về các tội “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ”, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 354 và điểm đ, e khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Duy Đức (SN 1979, cựu Thẩm phán, Phó Chánh án TAND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Hoàng Kim Khánh (SN 1977, cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) cùng bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”, theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 365 Bộ luật Hình sự.