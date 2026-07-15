Hà Tĩnh: Triệt phá 2 đường dây rửa tiền xuyên quốc gia quy mô lớn

Các đối tượng trong đường dây rửa tiền do Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá. (Ảnh: TTXVN phát)



Ngày 15/7, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá thành công hai đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia.

Theo nội dung Thư khen, thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công hai đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia; khởi tố, bắt giữ 47 đối tượng; thu giữ 329 điện thoại, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đã tuyển dụng nhiều lao động để mở tài khoản ngân hàng, tiếp nhận và luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo và đánh bạc trực tuyến, với tổng giá trị giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia.

Cơ quan công an lấy lời khai các đối tượng trong đường dây rửa tiền. (Ảnh: TTXVN phát)



Thành tích trên góp phần ngăn chặn hoạt động rửa tiền, đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng để phạm tội; bảo vệ an toàn hệ thống tài chính, ngân hàng; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, răn đe tội phạm và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương điều tra mở rộng các vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Bộ Công an bày tỏ mong muốn Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, lập thêm nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó vào cuối tháng 6/2026, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn. Ban chuyên án đã huy động 66 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt bắt giữ, khám xét, triệu tập 36 đối tượng tại nhiều địa phương.

Kết quả điều tra xác định, đường dây do 5 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, điều hành từ nước ngoài, sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng và thiết bị điện tử để thực hiện hành vi rửa tiền. Chỉ trong hơn hai tháng hoạt động, các đối tượng đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp với tổng giá trị giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là một trong hai đường dây mới bị triệt phá mà Công an công bố.

Tác giả: Hữu Quyết

Nguồn tin: vietnamplus.vn