Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường sắt, Khu Di tích hang Hỏa Tiễn và Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao thông vận tải, Đường 7 – Truông Kè

Cùng đi trong đoàn có lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Xây dựng, Nội vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường Sắt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền dâng hương tại Đài tượng niệm Nghĩa trang liệt sĩ Đường Sắt

Đoàn công tácđã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường Sắt, Di tích lịch sử Quốc gia hang Hỏa Tiễn tại phường Hoàng Mai. Tại đây, PhóChủ tịch UBND tỉnhHoàng Phú Hiền và các thành viên trong đoàn công tác đã bày tỏ tấm lòng thành kính, tri ân trước công lao to lớn và sự hy sinh vì độc lập, tự do của các anh hùng liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền dâng hương các liệt sĩ

Trong chiến tranh chống Mỹ, hang Hỏa Tiễn là địa điểm trú ẩn của công nhân đường sắt và thanh niên xung phong làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông khu vực Nam Thanh - Bắc Nghệ. Ngày 28/4/1966, máy bay giặc Mỹ đã điên cuồng dội bom làm 33 công nhân đường sắt, thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ anh dũng hy sinh. Năm 2011, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã công nhận hang Hỏa Tiễn và Nghĩa trang liệt sĩ Đường sắt là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và đoàn công tác dâng hương tại hang Hỏa Tiễn

60 năm trôi qua, 33 liệt sĩ đã hiến trọn tuổi xuân của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước. Các anh, các chị là những anh hùng bất tử, biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ đường 7 - Truông Kè. Nghĩa trang là nơi yên nghỉ của 454 liệt sỹ ngành Giao thông Vận tải đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và đoàn công tác tưởng niệm các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỹ đường 7 - Truông Kè

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền dâng hương tại Đài tương niệm Nghĩa trang Liệt sỹ đường 7 - Truông Kè

Dâng lẵng hoa tươi thắm, nén hương thơm, đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính trước anh linh của các anh hùng, liệt sĩ - những người đã không tiếc máu xương, hy sinh tuổi thanh xuân để những tuyến đường luôn thông suốt, phục vụ cho cuộc kháng chiến cứu nước, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và các thành viên trong đoàn công tác dâng hương các phần mộ

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lĩnh, sinh năm 1929. Hiện nay mẹ ở cùng con trai tại xóm Văn Hội, xã Yên Thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền hỏi thăm sức khỏe của mẹ Nguyễn Thị Lĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền tặng quà mẹ Nguyễn Thị Lĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trò chuyện cùng gia đình và chính quyền địa phương

Đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền ân cần thăm hỏi và bày tỏ niềm vui khi mẹ đang mạnh khỏe, được con cháu và địa phương quan tâm, chăm sóc chu đáo. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những hy sinh, cống hiến to lớn của Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Mẹ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp sức xây dựng quê hương.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn