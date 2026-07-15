Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm và tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Tham gia Đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư và các đại biểu thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Tại địa phương có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; lãnh đạo tỉnh Nghệ An; cán bộ, nhân viên và các thương binh, bệnh binh Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc và điều trị tại Trung tâm.

Ân cần thăm hỏi cán bộ, nhân viên Trung tâm và tặng quà các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, điều trị tại đây, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ tri ân sâu sắc những cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Dù mang trên mình thương tật do chiến tranh để lại, các đồng chí vẫn luôn giữ vững phẩm chất, ý chí, niềm tin và tinh thần lạc quan, thực sự là những tấm gương sáng để các thế hệ trẻ tự hào, học tập và noi theo.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh và người có công.

Phát biểu tại Trung tâm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là đạo lý thiêng liêng “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ân cần thăm hỏi các thương binh, bệnh binh.

Trong những năm qua, hệ thống chính sách đối với người có công không ngừng được hoàn thiện; đời sống vật chất, tinh thần của người có công ngày càng được quan tâm, nâng cao.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, sự tri ân không chỉ được thể hiện bằng chính sách mà còn bằng trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi cơ quan, tổ chức và mỗi người dân trong việc chăm sóc, phụng dưỡng, tạo điều kiện để người có công có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Càng trong bối cảnh đó, chúng ta càng phải chăm lo tốt hơn những người đã hy sinh, cống hiến vì Tổ quốc; tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để công tác “đền ơn đáp nghĩa” ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Chia sẻ những mất mát, đau thương với gia đình, người thân, đồng đội và những người đã từng gắn bó, chăm sóc 2 đồng chí thương binh đặc biệt nặng vừa ra đi, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tỉnh Nghệ An phối hợp Bộ Nội vụ hoàn thiện các thủ tục đề nghị truy tặng liệt sĩ, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các đồng chí.

Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Long tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Biểu dương những nỗ lực, sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận, sự trách nhiệm, tình yêu thương và sự tận tụy ấy đã góp phần xoa dịu những đau thương, chăm sóc chu đáo sức khỏe, đời sống của các thương binh, bệnh binh. Đó là công việc rất cao quý, giàu tính nhân văn và có ý nghĩa sâu sắc.

Chúc sức khỏe các thương binh, bệnh binh, đồng chí mong muốn các bác tiếp tục sống vui, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Tại tỉnh Nghệ An, một trong những địa phương có số lượng người có công lớn nhất cả nước, cùng với các chính sách từ Trung ương, tỉnh luôn quan tâm hỗ trợ bằng nhiều hoạt động thiết thực, nhân văn, chăm lo cả vật chất lẫn tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và các đối tượng chính sách.

Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hiền tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An với chức năng nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi sức khỏe đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Hơn 50 năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận hàng nghìn lượt thương binh, bệnh binh của các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới phía bắc, phía tây nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào, Campuchia về an dưỡng, điều trị. Qua thời gian, nhiều người thương tật ổn định đã được trở về với gia đình, quê hương nhưng nhiều người vết thương tái phát, không thể qua khỏi đã nằm lại mảnh đất này. Hiện nay, Trung tâm đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 83 thương binh, bệnh binh; 18 thân nhân người có công và 5 cán bộ hưu trí mất sức của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Thay mặt các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm, bác Phạm Trọng Song bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An đối với người có công và thân nhân người có công; nguyện giữ mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Tác giả: Tiểu Phương

Nguồn tin: nhandan.vn