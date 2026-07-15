Sau bữa ăn, nhiều cháu bé tại Nghệ An phải nhập viện

Thông tin được Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) xác nhận sáng nay, 15/7, cho hay các bệnh nhi có độ tuổi từ 30 tháng đến 13 tuổi.

Trước đó, cơ sở y tế này vào chiều 14/7 tiếp nhận 6 cháu nhỏ nhập viện trong tình trạng nôn ói, sốt, đau bụng. Trong số này, 2 cháu sinh sống tại xã Diễn Châu, 4 cháu còn lại là chị em họ từ xã Quảng Châu về chơi nhà bà ngoại tại đia bàn.

Xác minh ban đầu từ lực lượng y tế địa phương, trước khi xuất hiện triệu chứng có 3 cháu đã ăn bánh mì tại xã Diễn Châu, một số cháu khác có ăn rau, củ, quả.

Ảnh minh họa

Thời điểm hiện tại chưa thể xác định chính xác loại thực phẩm nào là nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Hiện gia đình các cháu nhỏ đã xin chuyển con em lên bệnh viện tuyến tỉnh để tiếp tục chăm sóc y tế.

Nhà chức trách địa phương đang điều tra dịch tễ, lấy mẫu thực phẩm và rà soát nhiều yếu tố để sớm làm sáng tỏ sự việc.

Tác giả: Quang Minh - Anh Tuấn

Nguồn tin: giadinhonline.vn