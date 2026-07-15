Kẻ sát hại mẹ bạn gái lĩnh án tử hình

Phiên toà xét xử bị cáo Phạm Văn Sơn.

TAND. tỉnh Thái Nguyên vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Sơn (SN 2000, trú tại xóm Ấp Chè, xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên) mức án tử hình về các tội Giết người, Cướp tài sản và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, Sơn có quan hệ tình cảm với chị N.T.T., trú tại xã Sảng Mộc, tỉnh Thái Nguyên. Khoảng 12h ngày 7/5/2025, do nghi ngờ chị T. có quan hệ với người khác, Sơn nảy sinh ý định sát hại người thân của chị T. để trả thù.

Đối tượng mang theo một con dao kim loại dài 41,5 cm, có tính sát thương cao, đi từ nhà đến nhà chị T. Khi gặp bà H.T.H. (mẹ chị T.), Sơn dùng dao chém nhiều nhát. Sau đó, khi đi ra cửa, Sơn gặp ông N.V.S. (bác rể của chị T.) và tiếp tục dùng dao truy đuổi, chém nhiều nhát vào người nạn nhân.

Sau khi gây án, Sơn chiếm đoạt chiếc xe mô tô trị giá hơn 13,5 triệu đồng của ông S. rồi cầm dao rời khỏi hiện trường.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, xâm phạm đến tính mạng của nhiều người và quyền sở hữu tài sản của công dân, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội và các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Văn Sơn mức án tử hình; đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại số tiền hơn 650 triệu đồng.

Tác giả: Nguyễn Liên - Quang Huy

Nguồn tin: congly.vn