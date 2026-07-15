Thần đồng World Cup 17 tuổi gây choáng với xế sang tiền tỷ, vừa tốt nghiệp cấp 3 đã sống như siêu sao

Sau World Cup 2026, thần đồng 17 tuổi của bóng đá Mexico Gilberto Mora đang được hàng loạt đội bóng châu Âu quan tâm. Mới đây, Gilberto Mora tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông Mexico vì một lý do rất khác. Tài năng trẻ của Club Tijuana bị bắt gặp cầm lái chiếc BMW 2 Series Gran Coupé trên đường phố Tijuana. Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi chủ nhân của chiếc xe vẫn chỉ mới 17 tuổi.

Theo truyền thông Mexico, mẫu xe mà Mora sử dụng có giá từ khoảng 1,2 tỷ đồng đến gần 1,8 tỷ đồng, tùy phiên bản và các gói trang bị đi kèm. Ở độ tuổi mà nhiều bạn bè đồng trang lứa còn chưa có bằng lái chính thức, Gilberto Mora đã sở hữu một mẫu sedan thể thao hạng sang của BMW.

Ảnh: Marca

Vừa rời World Cup đã đi nhận bằng tốt nghiệp

Sau khi cùng tuyển Mexico dừng bước trước tuyển Anh tại World Cup 2026, Mora không lập tức trở lại CLB. Thay vào đó, cầu thủ sinh năm 2008 dành vài ngày để tham dự lễ tốt nghiệp trung học, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ ngoài sân cỏ.

Ngay sau đó, anh tiếp tục có mặt tại Miami để theo dõi trận tứ kết giữa Na Uy và Anh trên sân Hard Rock Stadium. Đó cũng là trận đấu mà Mexico hoàn toàn có thể góp mặt nếu không bị loại trước Tam sư. Sau kỳ nghỉ ngắn, Mora sẽ trở lại hội quân cùng Club Tijuana để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Mẫu BMW 2 Series Gran Coupé mà Mora sử dụng không chỉ nổi bật bởi mức giá. Xe được trang bị động cơ tăng áp 3 xi-lanh công suất 167 mã lực, đi kèm hàng loạt công nghệ hiện đại như màn hình kỹ thuật số, hệ thống hỗ trợ lái và màn hình cảm ứng sử dụng hệ điều hành BMW OS9 thế hệ mới. Ngoài ra, chủ xe còn có thể tùy chỉnh màu sơn, thiết kế nội thất, bộ mâm và nhiều chi tiết khác theo sở thích cá nhân.

Ảnh: Getty

"Viên ngọc" mới của bóng đá Mexico

World Cup 2026 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Gilberto Mora. Dù Mexico phải dừng bước trước tuyển Anh, tiền vệ 17 tuổi vẫn đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo ĐT Mexico tại một kỳ World Cup.

Phong độ chững chạc vượt xa tuổi đời khiến Mora được xem là một trong những tài năng triển vọng nhất bóng đá Mexico hiện nay. Nhiều nguồn tin cho biết không ít CLB châu Âu đã theo dõi sát sao cầu thủ này sau giải đấu.

Mới 17 tuổi, Gilberto Mora đã có kỳ World Cup đầu tiên, hoàn thành chương trình trung học, sở hữu chiếc xe sang trị giá gần 2 tỷ đồng và trở thành cái tên được săn đón trên thị trường chuyển nhượng. Với thần đồng của bóng đá Mexico, những gì vừa diễn ra có lẽ mới chỉ là chương đầu tiên của một sự nghiệp đầy hứa hẹn.

Tác giả: Tú Tú

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn