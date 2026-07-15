Bộ GD&ĐT ban hành phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng, Thứ trưởng sau kiện toàn lãnh đạo

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Phạm Quang Hưng và Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên.

Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Nguyên tắc phân công tại Quyết định số 2047 ghi rõ: bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Bộ GD&ĐT theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Chính phủ, Quy chế làm việc của Bộ và các quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý; bảo đảm tính chủ động, toàn diện trong chỉ đạo mỗi lĩnh vực công tác, đồng thời phối hợp thống nhất đối với các nhiệm vụ liên quan đến nhiều lĩnh vực.

Về quan hệ công tác, Bộ trưởng là thành viên Chính phủ, người đứng đầu Bộ, lãnh đạo công tác của Bộ; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội về ngành, lĩnh vực được phân công; bảo đảm thống nhất quản lý giáo dục và đào tạo trong phạm vi cả nước; trực tiếp chỉ đạo, điều hành những vấn đề lớn, quan trọng, mang tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ.

Thứ trưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo trực tiếp, xử lý thường xuyên toàn bộ công việc trong lĩnh vực, đơn vị, địa bàn được phân công; thay mặt Bộ trưởng quyết định và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho Thứ trưởng.

Trong phạm vi được phân công, Thứ trưởng chủ động chỉ đạo, xử lý công việc; sử dụng quyền hạn và nhân danh Bộ trưởng để kiểm tra, đôn đốc, giải quyết công việc thuộc lĩnh vực, đơn vị, địa bàn phụ trách.

Khi công việc liên quan đến lĩnh vực, đơn vị, địa bàn do Thứ trưởng khác phụ trách, các Thứ trưởng chủ động phối hợp giải quyết. Trường hợp có ý kiến khác nhau, hoặc liên quan đến lĩnh vực do Bộ trưởng trực tiếp phụ trách, Thứ trưởng đang giải quyết báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Khi Bộ trưởng vắng mặt, Thứ trưởng thường trực thay mặt Bộ trưởng chỉ đạo, giải quyết công việc của Bộ. Khi một Thứ trưởng vắng mặt, Bộ trưởng trực tiếp hoặc phân công Thứ trưởng khác xử lý kịp thời công việc đã giao.

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chung, Bộ trưởng xem xét, điều chỉnh việc phân công công tác cụ thể của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Bộ trưởng và các Thứ trưởng duy trì giao ban Lãnh đạo Bộ định kỳ theo Quy chế làm việc của Bộ hoặc đột xuất khi cần thiết để phối hợp xử lý công việc.

Trách nhiệm, quyền hạn chung của Thứ trưởng

Trong phạm vi lĩnh vực, đơn vị, địa bàn được phân công, Thứ trưởng thay mặt Bộ trưởng chủ động giải quyết và chịu trách nhiệm về công việc được giao, cụ thể:

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án, kế hoạch trình cấp có thẩm quyền; tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện.

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xử lý hành vi vi phạm theo quy định.

Theo dõi, xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền được phân công và những vấn đề còn ý kiến khác nhau giữa các bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, hội nghề nghiệp trong lĩnh vực phụ trách.

Đề xuất, báo cáo Bộ trưởng về tổ chức cán bộ, tài chính và các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ; sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật cho phù hợp; chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả và tiến độ công việc; kỷ luật, kỷ cương hành chính, đoàn kết nội bộ, phát triển đội ngũ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; truyền thông giáo dục; chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Kịp thời báo cáo Bộ trưởng những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm; vấn đề còn ý kiến khác nhau giữa Bộ với các bộ, ngành, địa phương; vấn đề do Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo; vấn đề mới phát sinh chưa có quy định.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn.

Phân công công tác cụ thể của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Tổ chức Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, quy chế làm việc của Chính phủ và quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo về chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; kế hoạch tài chính, kế hoạch công tác dài hạn và hàng năm; công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ;

Lãnh đạo, chỉ đạo chung về xây dựng pháp luật, cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thi đua, khen thưởng; truyền thông giáo dục; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;

Bộ trưởng trực tiếp phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ; theo dõi chung các thành phố trực thuộc Trung ương; thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Chính phủ và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công; là chủ tài khoản số 1 của Bộ.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng: Làm nhiệm vụ Thứ trưởng Thường trực; phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục phổ thông; mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất và thiết bị, bảo đảm chất lượng, hợp tác và đầu tư trong giáo dục phổ thông; phân luồng, hướng nghiệp học sinh; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân sự ngành Giáo dục; quản lý và công nhận văn bằng, chứng chỉ; thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ và năng lực tiếng Việt; quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế thi tốt nghiệp THPT, thi chọn học sinh giỏi quốc gia dành cho học sinh phổ thông; theo dõi, đánh giá việc thực hiện quy chế thi tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Thứ trưởng phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Phổ thông; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; Cục Quản lý chất lượng; các trường đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm; Trường Hữu nghị T78; Trường Hữu nghị 80; theo dõi chung các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân.

Thứ trưởng Lê Quân phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên; mạng lưới cơ sở giáo dục, cơ sở vật chất và thiết bị, bảo đảm và kiểm định chất lượng, hợp tác và đầu tư trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; phòng thủ dân sự quốc gia;

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo việc quản lý, công nhận các cuộc thi, kỳ thi Olympic các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Cơ học, Tin học và các kỳ thi khác trong hệ thống giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Các đơn vị Thứ trưởng Lê Quân phụ trách, gồm: Vụ Giáo dục Đại học; Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên; các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trừ các trường sư phạm).

Thứ trưởng theo dõi chung các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục mầm non; công tác chính trị, tư tưởng, học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất; dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; công tác phụ nữ và bình đẳng giới của ngành; cơ sở vật chất, thiết bị trường học thuộc lĩnh vực phụ trách.

Thứ trưởng giúp Bộ trưởng điều phối chung triển khai Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học (các Thứ trưởng khác chỉ đạo theo cấp học, trình độ đào tạo); chỉ đạo công việc thường xuyên về thi đua, khen thưởng, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Bộ và quản lý nhà nước đối với hội, hiệp hội, quỹ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ Học sinh, sinh viên; Báo Giáo dục và Thời đại; Ban Quản lý Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân; Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh; theo dõi chung các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Tân Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng phụ trách các lĩnh vực: Hợp tác quốc tế và đầu tư nước ngoài; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong toàn ngành; cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công; thống kê ngành Giáo dục; bảo đảm cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động của cơ quan Bộ;

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động chung của Bộ, ngành; điều phối chương trình làm việc của Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị thuộc Bộ; công tác kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng phụ trách các đơn vị: Văn phòng; Cục Hợp tác quốc tế; Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin; Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục; Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán; Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam; Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam; theo dõi chung các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên phụ trách các lĩnh vực: Pháp chế; tài chính, tài sản công, đầu tư công, đầu tư xây dựng và đấu thầu; quy hoạch ngành, địa phương; xã hội hóa giáo dục; giúp Bộ trưởng chỉ đạo công việc thường xuyên về xây dựng và thực thi pháp luật.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên phụ trách các đơn vị: Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Ban Quản lý các dự án Bộ GD&ĐT; Viện Nghiên cứu thiết kế trường học; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; theo dõi chung các tỉnh vùng Đông Nam Bộ; là chủ tài khoản số 2 của Bộ; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Tác giả: Hải Bình

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn