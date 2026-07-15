Khởi tố Giám đốc, Tổng Biên tập, Trưởng Ban Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam bị can đối với bà Nguyễn Thúy Hằng, SN 1976, trú Hà Nội, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, liên quan đến cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng".

Cùng bị khởi tố với bà Hằng là các ông: Đào Bá Đoàn, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Nguyễn Văn Yên, Trưởng Ban Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Bà Nguyễn Thúy Hằng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)



Trước đó, cơ quan chức năng đã khởi tố tác giả của cuốn sách là Nguyễn Thành Nam cùng người sáng lập trang mạng xã hội Spiderum - Trần Việt Anh về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Cơ quan điều tra xác định cuốn sách cùng nhiều video liên quan có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn là đơn vị trực thuộc Hội Nhà văn Việt Nam. Trước khi giữ cương vị Giám đốc Nhà xuất bản, bà Nguyễn Thúy Hằng là Phó giám đốc phụ trách tài chính của nhà xuất bản này.

Tác giả: Trọng Phú

Nguồn tin: Báo VOV