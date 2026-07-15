Vợ cựu viện trưởng "dựa bóng" chồng nhận tiền hối lộ và lời nhắn "thiếu 4 tờ"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đề nghị truy tố 57 bị can về nhiều tội danh.

Trong đó, ông Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương và vợ là bà Đặng Thị Hòa bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Những người còn lại bị đề nghị xử lý về các tội Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Đánh bạc và các hành vi liên quan đến ma túy.

Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Nhận tiền để xin phòng riêng cho Mai Anh

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Mai Anh được xác định là người giữ vai trò chủ mưu, có hành vi xuyên suốt vụ án. Dù đang phải chữa bệnh bắt buộc, Mai Anh bị cáo buộc mua chuộc nhiều lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên của Viện để được hưởng chế độ sinh hoạt đặc biệt.

Tháng 4/2023, trong thời gian trốn khỏi Viện, vợ chồng Mai Anh tiếp tục bị khởi tố trong một vụ gây rối trật tự công cộng. Lo sợ bị bắt tạm giam, Mai Anh tìm cách quay trở lại Viện để “ẩn náu”.

Thời điểm đó, ông Trần Văn Trường đang giữ chức Viện trưởng. Mai Anh tìm gặp bà Hòa, nhờ tác động để được bố trí một phòng điều trị riêng, đồng thời đưa hai con nhỏ và hai người giúp việc vào ở cùng.

Theo cáo buộc, ông Trường ban đầu cho rằng việc để trẻ em ở cùng bệnh nhân tâm thần tiềm ẩn nguy hiểm, chưa từng có tiền lệ và thuộc thẩm quyền xem xét của Bộ Y tế. Khi bà Hòa thông báo lại, Mai Anh nói sẽ tự “lo” thêm hai phó viện trưởng.

Tối 3/9/2023, Mai Anh chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của bà Hòa với nội dung “trả tiền”. Đến tối 18/9/2023, Mai Anh tới nhà ông Trường để tiếp tục đặt vấn đề xin phòng riêng rồi để lại một gói quà.

Bà Hòa mở gói quà, phát hiện bên trong có 198 triệu đồng. Sáng hôm sau, bà nhắn cho Mai Anh với nội dung: “Hôm qua thiếu 4 tờ chị nhé”.

Để tác động một lãnh đạo khác, Mai Anh còn nhờ Nguyễn Đức Hinh, nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, mang 100 triệu đồng đến nhà ông Lâm Văn Thành, khi đó là Phó viện trưởng. Số tiền được đặt trong túi nilon màu đen, để dưới gối ở cuối giường trong phòng ngủ.

Trong thời gian chờ xin ý kiến cơ quan thuộc Bộ Y tế, ông Trường và ông Thành bị cáo buộc đã thống nhất cho Mai Anh ở phòng riêng cùng hai con và hai người giúp việc. Đến tháng 7/2024, hai con của Mai Anh được bàn giao cho gia đình theo yêu cầu của Viện KSND Tối cao.

Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Anh (Ảnh: Bộ Công an).

“Dựa bóng” chồng để can thiệp việc học và chuyển khoa

Ngoài việc bố trí điều kiện điều trị đặc biệt, cơ quan điều tra xác định Mai Anh còn thông qua bà Hòa để can thiệp công việc nội bộ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Khoảng tháng 4/2024, Mai Anh nhờ bà Hòa giúp bốn nhân viên thân quen được đi học chứng chỉ điều dưỡng. Theo cáo buộc, bà Hòa đã “dựa bóng” chồng, đăng ký cho những người này học trực tuyến vào buổi tối mà không phải báo cáo Phòng Tổ chức của Viện.

Mai Anh sau đó tiếp tục nhờ bà Hòa xin chuyển công tác cho Nguyễn Văn Quang và Trần Quốc An từ Khoa Khám bệnh và cận lâm sàng sang Khoa Điều trị bắt buộc nam.

Nguyễn Thị Minh Quyên, vợ của Quang, được đề nghị chuyển từ Khoa Điều trị bắt buộc nam sang Khoa Điều trị bắt buộc nữ do hai vợ chồng không được làm cùng khoa.

Bà Hòa đồng ý và trao đổi lại với chồng. Ngày 2/5/2024, ba nhân viên được chuyển khoa theo đề nghị.

Một số bị can trong vụ án.

Nhận hai xe điện trị giá 80 triệu đồng

Theo kết luận điều tra, đổi lại việc can thiệp nhân sự, Mai Anh mua tặng bà Hòa một xe máy điện trị giá 51,5 triệu đồng. Hợp đồng đăng ký xe được đứng tên bà Hòa.

Một thời gian sau, Mai Anh tiếp tục đặt vấn đề tặng bà Hòa xe điện ba bánh. Bà Hòa đồng ý, gửi hình ảnh chiếc xe trị giá 28,5 triệu đồng để Mai Anh chuyển tiền cho cửa hàng. Tổng giá trị hai phương tiện là 80 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, những người được chuyển khoa khai không nhờ vả, không đưa tiền hoặc lợi ích cho Mai Anh và bà Hòa. Mai Anh khai biết Viện có chủ trương luân chuyển cán bộ nên đề nghị chuyển vị trí cho một số người.

Kết luận điều tra cũng đề cập lời khai về việc một nhân viên mang hai điện thoại iPhone 16 Pro Max đưa cho ông Trường tại phòng làm việc riêng. Nội dung này đã được tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cơ quan điều tra xác định sau khi trở lại Viện, Mai Anh đã hối lộ nhiều lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên để được ở buồng riêng có điều hòa, tủ lạnh, đồng thời đưa con nhỏ và người giúp việc vào sinh hoạt. Tổng cộng 26 người tại các khoa điều trị bị cáo buộc đã nhận tiền hoặc lợi ích từ Mai Anh.

Tác giả: Trần Sáng (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn