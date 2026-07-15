Ít nhất 50 người mất tích trong vụ lật thuyền ngoài khơi miền Đông Libya

Người di cư chờ được giải cứu ngoài khơi Libya. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các nguồn tin an ninh Libya cho biết, lực lượng cứu hộ đã cứu sống được 10 người. Những người sống sót được đưa lên bờ gần đảo El-Bardaa, cách thành phố Tobruk khoảng 70 km về phía Tây. Tobruk nằm gần khu vực biên giới giữa Libya và Ai Cập.

Chiếc thuyền chở khoảng 60 người di cư khởi hành vào sáng sớm cùng ngày. Những người sống sót cho biết, những người trên thuyền là công dân của nhiều quốc gia khu vực phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi.

Libya từ lâu đã trở thành điểm trung chuyển chính của người di cư và người tị nạn tìm cách vượt Địa Trung Hải tới châu Âu để chạy trốn xung đột, nghèo đói và bất ổn tại quê nhà. Tình trạng này gia tăng kể từ khi chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011.

Trong diễn biến khác, lực lượng cứu hộ tại Tobruk ngày 13/7 đã vớt được 4 thi thể người di cư và giải cứu 24 người sau khi phát hiện chiếc thuyền của họ trôi dạt trên vùng biển Libya suốt 2 tuần. Theo các nguồn tin an ninh, chiếc thuyền này chở 28 người di cư. Họ phải đối mặt với điều kiện sống hết sức khó khăn trên một phương tiện đã xuống cấp nghiêm trọng. 4 người tử vong trong thời gian lênh đênh trên biển, trong khi những người sống sót được đưa tới bệnh viện địa phương để điều trị.

Tuyến di cư qua miền Đông Libya hiện là một trong những hành trình nguy hiểm nhất đối với người di cư tìm đường sang châu Âu.

Tác giả: Mạnh Hùng

Nguồn tin: baotintuc.vn