Phá đường dây môi giới mại dâm đồng tính nam núp bóng "người mẫu"

Theo Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ Vũ Quang Huy (sinh năm 1989, trú tại thành phố Hồ Chí Minh) cùng các đối tượng liên quan để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Đối tượng Huy (áo hoạ tiết). Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện đường dây môi giới mại dâm đồng tính nam hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn phường Mỹ Đình (Hà Nội), phát hiện một cặp nam giới đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Từ kết quả điều tra, cơ quan Công an xác định Vũ Quang Huy là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng sử dụng nhiều trang web như "traimodel.com", "alotrai.com", "emtrai.com"... để quảng bá dưới vỏ bọc cung cấp "người mẫu", "giao lưu", "dịch vụ cá nhân". Trên các trang này đăng tải thông tin, hình ảnh của nhiều cá nhân nhằm kết nối hoạt động mua bán dâm, trong đó có mại dâm đồng tính nam và hình thức "đi tour" theo yêu cầu của khách.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hệ thống do Vũ Quang Huy điều hành quản lý thông tin của khoảng 180 người bán dâm hoạt động tại nhiều địa phương trên cả nước. Từ đầu năm 2023 đến khi bị phát hiện, đường dây này được xác định đã thu lợi bất chính khoảng 1,08 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng tham gia thiết kế, vận hành hệ thống trang web phục vụ hoạt động phạm pháp và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thanh Hòa - Đức Hùng

Nguồn tin: hanoimoi.vn