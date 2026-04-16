Truy tố cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc làm trái và tham ô hàng chục tỷ đồng

Liên quan đến vụ án, Viện KSND tối cao còn truy tố 16 bị can khác về một trong hai tội danh trên. Các bị can gồm: Nguyễn Đức Thắng (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu); Nguyễn Thị Kim Dung (cựu Phó trưởng Ban kế toán tài chính, Xí nghiệp X30); Nguyễn Ngọc Tính (cựu Thủ quỹ Xí nghiệp X30);

Ngô Văn Dẫn (cựu Phó trưởng Ban kế hoạch - kinh doanh, Xí nghiệp X30); Phan Minh Cường (cựu Nhân viên Ban kế hoạch - kinh doanh, Xí nghiệp X30); Nguyễn Thị Cẩm Tú (cựu Kế toán trưởng Xí nghiệp X30); Phan Hồng Ngân (cựu nhân viên Ban kế hoạch - kinh doanh, Xí nghiệp X30);

Nguyễn Văn Quý (cựu nhân viên Phòng kế hoạch - kinh doanh, Công ty Nam Triệu); Nguyễn Thị Hoài (cựu Phụ trách Phòng kế hoạch - kinh doanh, Công ty Nam Triệu); Lê Huy Khánh (Giám đốc Công ty Tầm Nhìn Mới); Nguyễn Ngọc Nam Hưng (Giám đốc Chi nhánh Công ty Minh Long);

Vũ Văn Thuận (Giám đốc Công ty Phố Hòa Long); Đặng Hoa Hiên (Kế toán trưởng Công ty Trí Việt) và Trần Vũ Khanh (Chủ cơ sở Trần Vũ Khanh)

Theo cáo trạng, Công ty Nam Triệu (ở Hà Nội) có ngành nghề sản xuất đóng tàu, thuyền và một số sản phẩm phục khác. Xí nghiệp X30 thuộc Công ty Nam Triệu (ở TP Hồ Chí Minh) có chức năng sản xuất cơ khí, giường tủ, bàn ghế…

Từ năm 2018 đến năm 2024, bị can Nguyễn Văn Hưng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu, nguyên Giám đốc Xí nghiệp X30 và bị can Lê Tiến Quý (cựu Giám đốc Xí nghiệp X30) cùng đồng phạm trong quá trình tổ chức sản xuất các sản phẩm sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước đã không trực tiếp sản xuất theo quy định mà thuê đơn vị bên ngoài gia công.

Các bị can còn nâng khống chi phí sản xuất nhằm rút tiền chiếm đoạt; sử dụng đất cho thuê trái quy định dưới hình thức hợp tác kinh doanh; che giấu, không kê khai, theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán nhiều nguồn thu của Xí nghiệp X30.

Từ đó, các bị can tạo lập nguồn tiền chênh lệch để ngoài sổ sách để chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu cùng Xí nghiệp X30 tổng số tiền hơn 23,8 tỷ đồng.

Theo đó, từ năm 2018 đến năm 2020, trong quá trình sản xuất sản phẩm, bị can Hưng và đồng phạm thực hiện hành vi nâng khống giá trị vật tư, hợp thức hồ sơ, chứng từ để rút tiền, bỏ ngoài sổ sách gây thiệt hại hơn 1,8 tỷ đồng.

Đến tháng 12/2021, một đơn vị ký hợp đồng để Công ty Nam Triệu sản xuất sản phẩm có tổng trị giá gần 54 tỷ đồng. Quá trình triển khai hợp đồng, bị can Hưng chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị các gói thầu vật tư, tạo ra các khoản tiền chênh lệch, bỏ ngoài sổ sách kế toán để chiếm đoạt hơn 17,5 tỷ đồng. Trong đó, việc gian lận trong quá trình sản xuất hơn 3.079 chiếc ghế gây thiệt hại hơn 14,3 tỷ đồng.

Đối với việc sản xuất sản phẩm là hàng rào, bị can Hưng và các cấp dưới đã nâng giá trị vật tư, chi phí sản xuất, bỏ ngoài hệ thống kế toán, gây thiệt hại của nhà nước 550 triệu đồng.

Ngoài các hành vi trên, Viện kiểm sát còn xác định, bị can Hưng khi làm lãnh đạo Công ty Nam Triệu kiêm Giám đốc Xí nghiệp X30 đã có hành vi tham nhũng trong các khoản thu từ vẽ chế tạo, thiết kế xe cơ giới, sửa chữa xe, thanh lý thép…

Bị can Hưng cùng đồng phạm trong vụ án bị xác định đã gây thiệt hại của nhà nước tổng số tiền hơn 23,8 tỷ đồng. Đến nay, bị can Hưng và đồng phạm đã nộp lại hơn 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân