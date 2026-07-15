Những thói quen sạc pin sai lầm làm giảm tuổi thọ thiết bị di động mà người dùng cần tránh

Tại sao không nên sạc pin iPhone đầy 100% và sạc qua đêm?

Kẻ thù lớn nhất đối với tuổi thọ của các dòng điện thoại thông minh chính là nhiệt độ cao phát sinh trong quá trình nạp năng lượng. Khi cắm sạc, một phần dòng điện không thể đi vào pin mà chuyển hóa thành nhiệt năng do sự di chuyển của các ion lithium giữa các điện cực. Lượng nhiệt dư thừa này sẽ làm mất tính ổn định bên trong linh kiện. Để bảo vệ thiết bị, người tiêu dùng cần loại bỏ ngay những thói quen sử dụng sai cách nhằm duy trì độ bền cho hệ thống lưu trữ năng lượng này.

Sai lầm từ việc luôn duy trì mức pin tối đa

Nhiều người dùng có thói quen sạc điện thoại đầy 100% với suy nghĩ pin càng nhiều thì thời gian sử dụng càng lâu. Tuy nhiên, các khối pin lithium-ion lại chịu áp lực điện áp rất lớn khi ở trạng thái dung lượng tối đa. Nếu duy trì tình trạng này quá lâu, quá trình lão hóa hóa học sẽ diễn ra nhanh hơn, khiến linh kiện bị sụt giảm dung lượng lưu trữ một cách nghiêm trọng. Đối với các dòng sản phẩm từ thế hệ iPhone 15 trở về sau, người dùng có thể dễ dàng vào mục cài đặt, chọn phần pin và thiết lập giới hạn mức sạc tối đa ở ngưỡng 80% để bảo vệ thiết bị.

Bỏ qua các tính năng tối ưu hóa năng lượng tự động

Nguyên tắc sạc pin lý tưởng nhất là rút phích cắm khi máy đạt 80% và không để mức năng lượng xuống thấp dưới 20%. Dù vậy, việc tuân thủ nguyên tắc này rất bất tiện, đặc biệt là với những ai có thói quen cắm sạc qua đêm. Khi đó, thiết bị sẽ chạm mốc tối đa và phải chịu áp lực điện áp cao suốt nhiều giờ liền. Nhằm khắc phục vấn đề này, hệ nhiều hãng đã tích hợp tính năng sạc pin được tối ưu hóa. Hệ thống thông minh này sẽ tự động học hỏi thói quen sinh hoạt của người dùng để trì hoãn việc nạp năng lượng vượt quá mức 80% cho đến trước khi người dùng có nhu cầu sử dụng máy.

Duy trì các tác vụ nặng trong lúc nạp năng lượng

Điện thoại di động không được trang bị hệ thống quạt tản nhiệt cơ học như máy tính nên vi xử lý trung tâm thường duy trì mức tiêu thụ điện năng thấp trong điều kiện bình thường. Tuy nhiên, khi người dùng thực hiện các tác vụ đòi hỏi năng lượng lớn như chơi các tựa game đồ họa nặng hoặc xử lý video, chip sẽ phải liên tục rút dòng điện từ nguồn cấp. Việc vừa nạp năng lượng vừa xả tải năng lượng lớn cùng một lúc sẽ cộng hưởng nhiệt lượng, khiến máy bị nóng lên rất nhanh và có nguy cơ dẫn đến tình trạng quá nhiệt nguy hiểm.

Sử dụng các bộ phụ kiện cấp nguồn kém chất lượng

Việc sử dụng các củ sạc hoặc dây cáp không rõ nguồn gốc là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hiện tượng quá nhiệt liên tục, làm hỏng cổng kết nối và thậm chí gây chập cháy bảng mạch chủ. Các bộ sạc rẻ tiền thường không có khả năng điều tiết và kiểm soát dòng điện một cách ổn định. Để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng nên ưu tiên lựa chọn các sản phẩm chính hãng hoặc các phụ kiện đạt chứng chỉ MFi do chính Apple kiểm định và cấp phép. Khách hàng cũng có thể dễ dàng kiểm tra độ xác thực của các mã phụ kiện này thông qua hệ thống tra cứu trực tuyến chính thức của hãng trước khi xuống tiền mua sắm.

Tác giả: Tiến Dũng

Nguồn tin: viettimes.vn