"Hết thời" làm thơ suy, nữ TikToker trượt dốc làm content 18+ tục tĩu khiến dân tình ngán ngẩm block gấp

Để chạm tới cột mốc hơn 1 triệu người theo dõi trên nền tảng TikTok là một hành trình dài đòi hỏi sự sáng tạo, duyên dáng và nỗ lực không ngừng nghỉ. Thế nhưng, một nhà sáng tạo nội dung được yêu thích và một kẻ "câu view" bất chấp bằng những chiêu trò là khác nhau.

Mới đây, một làn sóng phẫn nộ và ngán ngẩm đã bùng lên mạnh mẽ trên mạng xã hội Threads khi bài đăng "bóc phốt" sự biến chất của một nữ TikToker sở hữu tài khoản triệu follower. Từng là "huyền thoại" với những câu chú thích (caption) tâm trạng, triết lý yêu đương "suy" sâu sắc đi vào lòng người, cô nàng bất ngờ quay xe 180 độ. Kênh TikTok của cô giờ đây ngập tràn những đoạn video có biểu cảm kỳ lạ, đi kèm loạt caption ám chỉ chuyện 18+ thô tục, vô duyên đến mức phản cảm.

Trong các video gần đây, thay vì xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, cô nàng liên tục đăng tải các clip cận cảnh gương mặt với biểu cảm lờ đờ, đôi mắt cố tình nhíu lại một cách kỳ lạ mà netizen nhận xét là "chả hiểu sao cứ phải cố tình nhíu nhíu lại cơ".

Sự ngán ngẩm của người xem đẩy lên đỉnh điểm khi nữ TikToker triệu view này liên tục khai thác các chủ đề nhạy cảm, thầm kín một cách thô thiển và đem chúng ra làm trò đùa câu tương tác.

Một loạt các video với những dòng chú thích khiến người đọc phải "đỏ mặt" vì độ kém duyên liên tục được cô nàng xuất bản:

Đưa chuyện thầm kín lên mạng xã hội: Những chủ đề nhạy cảm về cơ thể của cặp đôi như "cạo cả lông g.. cho nhau rồi mà vẫn chia tay, nghĩ nó chán..." được giật lên chễm chệ ngay giữa màn hình để thu hút sự tò mò.

Khai thác những ẩn ý thô tục: Cô nàng không ngần ngại sử dụng những từ ngữ mang tính khiêu gợi, ám chỉ chuyện giường chiếu như "không yêu nữa đâu, đau **** *** quá" hay đưa cả chuyện chu kỳ nhạy cảm của con gái vào video theo một cách vô cùng thô thiển: "pov: Đến ngày, mỗi lần đứng dậy hay đi vệ sinh là có...".

Những chủ đề này vốn dĩ là chuyện riêng tư cá nhân, hoặc nếu có khai thác thì cần sự tinh tế, giáo dục khoa học. Việc nữ TikToker phơi bày chúng một cách trần trụi dưới danh nghĩa "content hài hước" hay "góc nhìn POV" đã phản tác dụng hoàn toàn, tạo nên một cảm giác ghê rợn, mất vệ sinh và vô cùng phản cảm cho người lướt trúng.

Ngay khi loạt video "biến chất" này xuất hiện dày đặc hơn, một bài đăng trên Threads bày tỏ sự bức xúc: "Nhìn cái mặt + cái cap ấm ớ, sao không thấy ai bàn hết v :))" đã lập tức thu hút lượng thảo luận khổng lồ. Hàng loạt người dùng mạng xã hội đã tràn vào bày tỏ sự phẫn nộ của mình trước sự trượt dốc không phanh này.

"Ê t đồng tình nhé. Cái mắt chả hiểu sao cứ phải cố tình nhíu nhíu lại cơ. Mấy cái cap khỏi nói tởm, bàn hết chuyện nhạy cảm này đến chuyện nhạy cảm nọ, mà cứ nghĩ lôi ra thế là mxh thích cơ", tài khoản bức xúc lên tiếng.

Nhiều người cũng bóc trần sự thật rằng những câu caption triệu view ngày xưa của cô nàng thực chất cũng chỉ là sản phẩm đi sao chép (copy) từ các nguồn khác chứ không hề có sự sáng tạo thực sự. Khi không còn nguồn để copy hoặc muốn tìm kiếm sự chú ý nhanh chóng hơn, cô nàng đã lựa chọn con đường ngắn nhất và cũng dơ bẩn: Làm content rác 18+.

Mạng xã hội chỉ thực sự trong sạch khi người xem biết sử dụng quyền lực tối cao của mình: Quyền từ chối tiếp nhận. Những nội dung "ấm ớ", bẩn thỉu mang danh nghĩa 18+ của nữ TikToker trên sẽ không có đất dung thân nếu mỗi chúng ta kiên quyết nhấn nút block ngay khi nhìn thấy.

Tác giả: Hoàng Dương

Nguồn tin: Phụ nữ mới