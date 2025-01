Thơm lừng cá thu nướng than hồng xứ Nghệ

Đến hẹn lại lên, cứ vào cuối tháng 12 âm lịch hàng năm, người dân nơi cửa biển ở phường Nghi Thuỷ, TP Vinh, tỉnh Nghệ An lại tất bật hơn với các công việc đánh bắt và chế biến hải sản. 5 giờ sáng, đoạn đường gần 100 m trước cổng chợ bến cá phường Nghi Thủy đã bắt đầu nhộn nhịp hơn khi những phụ nữ tại các lò nướng cá nhóm lửa.

Bà Hoàng Thị Hậu, chủ một cơ sở nướng cá, chia sẻ: "Vào dịp Tết Nguyên Đán, nhu cầu mua cá thu nướng về ăn, làm quà biếu tăng cao. Ngoài lao động chính thường xuyên làm việc, cơ sở phải thuê thêm nhiều lao động thời vụ để phục vụ các đơn hàng".

Để có sản phẩm cá thu nướng thơm ngon, nguyên liệu đầu vào cá phải tươi, béo

Theo chủ các cơ sở bán cá thu trắng nướng, muốn cá ngon thì trước hết phải tươi và bảo quản phải tốt. Hàng năm từ tháng 11 đến khoảng tháng 2 âm lịch - thời điểm cá béo nhất, nhiều thịt nhất, các tiểu thương bắt đầu thu mua và cấp đông trong kho lạnh để xẻ thịt nướng và bán quanh năm.

Chị Nguyễn Thị Loan, chủ một cơ sở chế biến cá thu ở phường Nghi Hải, TP Vinh, cho biết: "Muốn có những miếng cá thu thơm ngon sau khi chế biến, điều quan trọng nhất là nguyên liệu đầu vào phải chuẩn. Cá thu thu mua của các ngư dân phải đạt từ 4 kg trở lên, cá phải tươi, béo. Cá sau khi mua từ tàu cá về được các cơ sở thu mua cấp đông ở kho đông lạnh, sau khi có khách mua mới đem ra cắt để nướng.

Cá thu sau khi cắt ra phải nướng bằng than củi

Để nướng được miếng cá thu thơm ngon, quá trình nướng cá phải có những bí quyết riêng, cá nướng xong phải đảm bảo chín đều, không bị cháy, phải giữ được mùi thơm đặc trưng. "Cá thu sau khi được rửa sạch, cắt chéo thành khúc (3-4 miếng/kg), để ráo nước sẽ được đem vào lò than củi để nướng. Quá trình nướng phải đảm bảo lửa than cháy đều, khoảng cách từ than đến vỉ nướng cá phải đảm bảo từ 10-15 cm để đảm bảo cá không bị cháy. Lúc nướng, người thợ cũng phải thường trở miếng cá để đảm bảo cá chín đều, không bị cháy. Để một miếng cá thơm ngon, thời gian nướng chỉ cần khoảng từ 6-9 phút là được. Sau khi nướng xong để nguội thì được đóng túi hút chân không và cấp đông để đảm bảo độ tươi ngon của cá."- chị Nguyễn Thị Trang, chủ một cơ sở chế biến cá thu ở phường Nghi Hải, TP Vinh, nói về "bí quyết" nướng cá.

Quá trình nướng phải đảm bảo miếng cá chín đều, không bị cháy

Được biết, cá thu trắng nướng than hồng ở vùng biển Nghệ An như: TP Vinh, huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu… nổi tiếng với hương vị đặc trưng không thể nhầm lẫn. Thịt cá trắng ngần, săn chắc và ngọt thanh, mang đến cảm giác tươi ngon tự nhiên của biển. Cá thu nướng xứ Nghệ có giá dao động 200.000-350.000 mỗi kg hoặc cao hơn tùy vào trọng lượng.

Sau khi nướng xong đảm bảo miếng cá có màu vàng, giữ được mùi thơm đặc trưng của cá

Cá thu nướng xứ Nghệ có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, từ đơn giản đến phức tạp như: Cá thu ướp muối tiêu nướng mọi; cá thu chiên sốt cà chua; cá thu kho tiêu; cá thu hấp hành gừng…

Trong những ngày Tết quây quần với người thân trong gia đình, được ăn những món ăn chế biến từ cá thu nướng than hồng bổ dưỡng, thơm ngon, ăn một lần sẽ nhớ mãi.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động