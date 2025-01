Tết ở biên cương xứ Nghệ

Trong tỉnh

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trong khi mọi người tất bật chuẩn bị cho Tết, vui Tết, đón Xuân thì tại địa bàn biên cương xa xôi của miền Tây xứ Nghệ, nơi tiếp giáp giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay của nước bạn Lào, đội hình tuần tra các đồn Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vẫn miệt mài sải bước bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.