Thói quen của người dùng khiến điện thoại chạy ì ạch dù còn mới

Khi điện thoại chạy chậm, người dùng có thể thấy ứng dụng mở lâu hơn, thao tác giật, lag xuất hiện thường xuyên, khiến trải nghiệm sử dụng giảm rõ rệt. Trải nghiệm này khiến không ít người cho rằng thiết bị đã xuống cấp nhanh hoặc phần cứng không còn đáp ứng nhu cầu.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia công nghệ, hiện tượng này không nhất thiết xuất phát từ tuổi thọ của điện thoại. Nguyên nhân phổ biến lại đến từ một thói quen sử dụng khá quen thuộc: để thiết bị hoạt động liên tục mà không khởi động lại trong thời gian dài.

Các chuyên gia cho biết, trong quá trình sử dụng, điện thoại luôn duy trì nhiều tiến trình nền nhằm phục vụ thông báo, đồng bộ dữ liệu và các dịch vụ hệ thống. Khi không được làm mới, những tiến trình này có thể tích tụ, chiếm dụng bộ nhớ RAM và tài nguyên xử lý. Một số ứng dụng dù không còn được sử dụng vẫn tiếp tục chạy ngầm, khiến hệ thống phản hồi chậm hơn theo thời gian.

Người dùng nên hình thành một thói quen với điện thoại

Được biết, cả Android lẫn iOS đều được thiết kế để hoạt động ổn định khi được khởi động lại định kỳ. Thao tác này giúp giải phóng bộ nhớ tạm, đóng các tiến trình không cần thiết và đưa hệ điều hành trở về trạng thái tối ưu hơn. Dù vậy, trên thực tế, nhiều người để điện thoại bật liên tục trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, chỉ đặt niềm tin vào chế độ khóa màn hình hoặc tiết kiệm pin.

Theo khuyến nghị của các chuyên gia, người dùng nên khởi động lại điện thoại ít nhất một lần mỗi tuần. Với các mẫu máy đời cũ, cấu hình thấp hoặc dung lượng RAM hạn chế, thói quen này càng mang lại hiệu quả rõ rệt. Việc khởi động lại giúp thiết bị có thể giảm tình trạng treo ứng dụng, phản hồi nhanh hơn và hoạt động ổn định hơn trong thời gian dài. Việc làm mới hệ thống cũng góp phần hạn chế lỗi phát sinh và cải thiện mức tiêu thụ pin.

Trước khi nghĩ đến những giải pháp tốn kém như khôi phục cài đặt gốc hoặc thậm chí là mua điện thoại mới, người dùng có thể bắt đầu từ thao tác đơn giản này. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần khởi động lại thiết bị cũng đủ giúp điện thoại lấy lại sự mượt mà vốn có sau một thời gian sử dụng.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn