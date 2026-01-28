Một chi tiết bị bỏ quên có thể làm điện thoại mất khả năng sạc nhanh

Tuy nhiên, không ít người dùng gặp tình trạng điện thoại bỗng sạc chậm, không còn hiển thị thông báo sạc nhanh dù vẫn dùng bộ sạc và cáp quen thuộc. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân không đến từ pin hay phần mềm, mà xuất phát từ một yếu tố rất dễ bị bỏ qua: cổng sạc bị bẩn.

Khác với suy nghĩ phổ biến rằng sạc pin chỉ đơn giản là cấp điện, công nghệ sạc nhanh thực chất dựa trên quá trình trao đổi thông tin liên tục giữa điện thoại và bộ sạc. Hai thiết bị “đàm phán” để xác định mức điện áp và dòng điện phù hợp. Khi quá trình này bị gián đoạn, hệ thống sẽ tự động hạ công suất để đảm bảo an toàn, khiến tốc độ sạc giảm rõ rệt.

Trong khi đó, cổng USB-C phổ biến trên smartphone hiện được trang bị nhiều chân tiếp xúc nhằm phục vụ cả truyền điện lẫn truyền dữ liệu. Chỉ cần một vài tiếp điểm bị che phủ bởi bụi bẩn, khả năng sạc nhanh có thể bị vô hiệu hóa. Khi đó điện thoại có thể quay về mức sạc cơ bản 5V, với công suất tối đa khoảng 10-15W, tương đương sạc thường.

Lý do bụi bẩn tích tụ và cách nhận biết

Cổng sạc nằm ở cạnh dưới thiết bị, vốn là vị trí hở và thường xuyên tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Việc bỏ điện thoại vào túi quần, túi áo hằng ngày khiến xơ vải và bụi mịn dễ lọt vào bên trong. Theo thời gian, các mảnh vụn này bị nén chặt hơn và dần hình thành lớp cặn khó nhận thấy.

Thực tế cho thấy, ngay cả những smartphone mới sử dụng chưa đầy 1 năm cũng có thể gặp tình trạng tích tụ bụi trong cổng USB-C, đặc biệt nếu người dùng thường để điện thoại trong túi quần với cổng sạc hướng xuống. Bề ngoài cổng sạc có thể trông sạch sẽ, nhưng bụi bẩn bám trực tiếp lên các chân tiếp xúc nằm sâu bên trong, nơi rất khó quan sát bằng mắt thường.

Để nhận biết bụi bẩn, một trong các biểu hiện phổ biến là cáp sạc không còn cắm chắc như trước. Người dùng có thể không cảm nhận được độ khớp quen thuộc khi cắm cáp, hoặc thấy cáp dễ bị lỏng, thậm chí tuột ra khi cầm máy. Ngay cả khi dùng bộ sạc nhanh chính hãng, máy vẫn chỉ sạc chậm hoặc không hiển thị biểu tượng sạc nhanh.

Trong một số trường hợp, người dùng có thể dùng đèn pin để soi vào cổng sạc nhằm phát hiện bụi bẩn. Tuy nhiên, cách này chỉ hiệu quả khi lượng cặn tích tụ đủ lớn. Các mảng bám mỏng trên chân tiếp xúc vẫn có thể gây ảnh hưởng đến tốc độ sạc nhưng rất khó nhìn thấy.

Cách vệ sinh cổng sạc Cách đơn giản và an toàn nhất để làm sạch cổng USB-C là sử dụng bình khí nén bằng cách thổi từng luồng ngắn, nhẹ vào cổng sạc để loại bỏ bụi bẩn rời. Nếu không có khí nén, có thể dùng bàn chải lông mềm chuyên dụng cho thiết bị điện tử hoặc bàn chải kẽ răng loại nhỏ, thao tác nhẹ tay và tránh tạo lực mạnh ở phần giữa cổng. Với các vết bẩn bám chặt, có thể thấm một lượng rất nhỏ cồn isopropyl hoặc dung dịch vệ sinh tiếp điểm điện tử lên bàn chải, sau đó làm sạch nhẹ nhàng các chân tiếp xúc. Việc cắm và rút một sợi cáp USB-C dự phòng vài lần cũng giúp làm sạch bề mặt tiếp xúc, miễn là không dùng lực mạnh. Không nên sử dụng kim, ghim hoặc vật kim loại cứng để cạy bụi, bởi thao tác này rất dễ làm cong hoặc gãy các chân tiếp xúc dẫn đến hư hỏng nặng hơn.

