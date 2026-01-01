Thợ cắm hoa lan ở Nghệ An tất bật “chạy sô” những ngày gần Tết Bính Ngọ

Hoa lan là một trong những loài hoa được người dân ưa chuộng mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Tại Nghệ An, càng cận Tết, nhu cầu chơi hoa lan càng tăng cao, kéo theo công việc tạo dáng, chỉnh thế cho những chậu lan trở nên đắt khách, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho thợ cắm hoa.

Thị trường hoa lan tại thành phố Vinh cũ, Nghệ An sôi động những ngày cận Tết. (Ảnh: Bá Thăng)

Những ngày giáp Tết, nhiều thợ cắm hoa lan phải làm việc liên tục từ sáng sớm đến đêm muộn để kịp tiến độ, phục vụ nhu cầu thị trường.

Từ tỉnh Đồng Nai ra Nghệ An làm việc theo mùa vụ, anh Phan Quốc Tiến, thợ cắm hoa lan với 8 năm kinh nghiệm gần như không có ngày nghỉ trong suốt những ngày cao điểm cận Tết. Tiền công được tính theo số lượng cành lan cắm trong ngày, vì vậy anh Tiến cùng đồng nghiệp luôn tranh thủ tăng ca buổi tối để nâng cao thu nhập.

Chia sẻ về công việc cắm hoa lan, anh Phan Quốc Tiến cho biết, nghề cắm hoa lan không đơn thuần là việc xếp đặt, mà đòi hỏi sự định hình khắt khe về kỹ thuật và thẩm mỹ ngay từ khi bắt đầu. Để có một chậu lan "đại khủng" hay một bình mini tinh tế, người thợ phải dồn cả tâm trí vào từng cành hoa. Quy trình hoàn thiện một chậu lan rất công phu, bắt đầu từ việc cắt xốp, tạo chân đế vững chắc, cho đến khâu chọn từng cành hoa để phối màu và phân tầng cao thấp sao cho hài hòa. Mỗi chậu lan có thể tiêu tốn của người thợ từ vài giờ đồng hồ đến cả một ngày làm việc, tùy thuộc vào độ lớn và sự cầu kỳ của thiết kế.

Anh Phan Quốc Tiến, thợ cắm hoa lan từ Đồng Nai đến Nghệ An làm việc từ đầu tháng chạp đến nay. (Ảnh: Bá Thăng)

Cũng theo anh Tiến, để có một chậu lan đẹp và ý nghĩa phải hình dung rõ ràng thứ tự đi cây hoa nào trước, cây nào sau ngay trong tâm trí để sản phẩm cuối cùng đạt được sự cân đối tuyệt đối. Chính vì áp lực tiến độ, những buổi tăng ca xuyên đêm đến 2, 3 giờ sáng đã trở thành chuyện thường nhật của giới thợ cắm hoa trong những ngày cận Tết này.

“Hiện nay, tiền công cắm lan dao động từ 30.000 đến 150.000 đồng mỗi cành, tùy thuộc vào độ khó và yêu cầu khắt khe của chủ nhà vườn hoặc khách hàng. Vào thời điểm cao điểm, thợ lành nghề có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày, thậm chí cao hơn với những chậu lan lớn, thiết kế cầu kỳ. Đối với những thợ tay nghề cao, việc thu về khoảng 40 đến 50 triệu đồng sau một mùa Tết là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu làm việc tích cực”, anh Phạm Văn Đồng, thợ cắm hoa lan chia sẻ.

Anh Phạm Văn Đồng, thợ cắm hoa lan. (Ảnh: Bá Thăng)

Chị Đỗ Thị Thu Thương, chủ một nhà vườn lớn, cho biết những ngày qua, chị phải thuê tới 10 thợ cắm hoa để kịp tiến độ giao hàng cho khách. Tất cả các thợ đều phải cắm được cả hàng đại là hàng mini. Nghĩa là khi lên chậu phải đẹp luôn, ưng luôn và bên tôi sẽ trả tùy vào năng lực của từng thợ cắm hoa.

Trong cái se lạnh của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hoa lan tại Nghệ An, đặc biệt là khu vực thành phố Vinh cũ, đang trải qua những ngày sôi động nhất. Khi nhu cầu trưng bày loài hoa quý phái này tăng cao, công việc của những người thợ cắm lan cũng bước vào giai đoạn cao điểm với nhịp độ hối hả từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Đây là thời điểm mà những đôi bàn tay khéo léo phải hoạt động không ngừng nghỉ để biến những cành lan đơn lẻ thành những tác phẩm nghệ thuật bề thế, kịp phục vụ không gian đón Tết của các gia đình.

Các địa điểm bán hoa lan luôn đông đúc khách hàng. (Ảnh: Bá Thăng)

Dẫu mệt mỏi vì những đêm trắng và đôi bàn tay hằn vết dây kẽm nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi những người thợ cắm hoa. Bởi lẽ, từ sự cần mẫn của họ, những chậu lan kiêu sa đã sẵn sàng xuống phố, mang theo niềm hy vọng về một năm mới Bính Ngọ rực rỡ và thịnh vượng đến với mọi nhà.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV