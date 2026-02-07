Đào rừng tăng giá tới 80%, vụ Tết trăm triệu của người dân Na Ngoi

Từ đầu tháng Chạp, các sườn núi cao tại xã Na Ngoi (Nghệ An) bắt đầu nhộn nhịp khi đào rừng được “hạ sơn” phục vụ thị trường Tết. Những cành đào mốc thân xù xì, dáng khẳng khiu nhưng chi chít nụ được giới buôn hoa săn tìm sớm, trong bối cảnh nguồn cung đào nở đúng dịp đang ngày càng hạn chế.

Giới thương lái dự báo năm nay giá đào rừng sẽ tăng cao hơn năm ngoái.

Theo các thương lái, đào rừng Na Ngoi thực chất là giống đào bản địa do đồng bào Mông trồng trên các sườn núi cao quanh năm mây phủ. Điều kiện khí hậu lạnh, biên độ nhiệt lớn cùng thổ nhưỡng đặc biệt giúp hoa có cánh dày, màu đậm, thời gian nở kéo dài và lâu tàn – yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh so với đào phai hay đào trồng đồng bằng.

Anh Phan Thành (xã Đô Lương, Nghệ An), một thương lái chuyên thu mua đào rừng, cho biết, năm nay là năm nhuận, thời tiết diễn biến thất thường khiến nhiều diện tích đào phai và đào rừng quả nhỏ nở sớm. Trong khi đó, đào rừng quả to – dòng được thị trường ưa chuộng nhất hiện mới ở giai đoạn ngậm nụ và dự kiến nở đúng dịp Tết.

“Sự lệch pha giữa cung và cầu đã đẩy giá đào rừng tăng mạnh. Nếu năm ngoái, một cành đào xuống chân núi có giá khoảng 1 triệu đồng thì năm nay đã tăng lên 1,5 – 1,8 triệu đồng/cành, bao gồm công chặt và vận chuyển. Những cành dáng đẹp, gốc to có thể đạt mức 5 – 7 triệu đồng nhưng kén người mua”, anh Thành cho biết.

Giá đào rừng năm nay đã tăng lên 1,5–1,8 triệu đồng/cành.

Không chỉ chi phí mua tại vườn tăng, giá thành đào rừng còn chịu áp lực từ khâu vận chuyển. Trung bình, mỗi cành đào phải gánh thêm khoảng 300.000 đồng tiền công vận chuyển từ sườn núi xuống bãi tập kết. Với những cành lớn, cần 2 – 3 người khiêng, chi phí có thể lên tới cả triệu đồng. Trong nửa đầu tháng Chạp, anh Thành đã thu gom gần 200 cành đào đẹp, một phần được bán ngay tại chỗ, phần còn lại chờ đưa về xuôi khi nhu cầu tăng cao.

Ở chiều ngược lại, người chơi hoa sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn để sở hữu đào mốc. Theo đánh giá của người tiêu dùng, loại đào này có mật độ nụ dày, nở chậm và bền hoa, phù hợp với nhu cầu trưng Tết dài ngày. Nhiều khách mua sớm với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng khi cận Tết.

Đào rừng cũng đang trở thành nguồn thu chủ lực của nhiều hộ đồng bào Mông tại Na Ngoi. Ông Xồng Bá Lẩu (bản Buộc Mú) là một trong những hộ trồng đào quy mô lớn tại địa phương, hiện sở hữu khoảng 9ha đào dưới chân núi Puxailaileng. Khác với nhiều loại đào cảnh khác, đào rừng chủ yếu bán cành, có thể khai thác liên tục qua nhiều năm.

Giá đào rừng tăng mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng cho người trồng.

Vụ Tết năm ngoái, gia đình ông Lẩu thu hơn 300 triệu đồng từ bán đào. Năm nay, do phần lớn đào quả nhỏ nở sớm, ông đặt kỳ vọng vào khoảng 300 gốc đào quả to đang trong kỳ ra hoa. Với sản lượng 2–3 cành mỗi gốc, giá bán tại vườn dự kiến 300.000–400.000 đồng/cành, doanh thu mùa Tết có thể đạt 350–450 triệu đồng.

Hiện, toàn xã Na Ngoi có hàng chục hecta đào rừng tập trung tại các bản Buộc Mú, Kèo Bắc, Ka Nọi, Tổng Khư. Thực tế cho thấy, mô hình bán cành đào dịp Tết đang mang lại giá trị kinh tế cao hơn so với trồng đào lấy quả, trở thành hướng phát triển sinh kế bền vững, góp phần cải thiện thu nhập cho đồng bào vùng biên viễn.

Tác giả: L.Minh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn