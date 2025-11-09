Thị trấn ở Brazil tan hoang vì lốc xoáy, hàng trăm người bị thương

Thị trấn Rio do Iguacu là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận lốc xoáy. Ảnh Reuters.

Thị trấn Rio do Iguacu là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo Cơ quan phòng thủ dân sự bang Parana, hơn một nửa trong số các ngôi nhà ở vùng đô thị của thị trấn đã bị tốc mái hoặc hư hại, nhiều công trình bị phá hủy hoàn toàn. Đường xá ngổn ngang những mảnh vỡ trong khi điện bị cắt.

Theo chính quyền địa phương, ít nhất 437 người bị thương trong trận lốc xoáy, khoảng 1.000 người phải di tản. Trong khi đó, thành phố Guarapuava lân cận cũng bị ảnh hưởng.

Theo Hệ thống Giám sát Khí tượng và Môi trường Parana, sức gió của cơn lốc xoáy đạt từ 180 km/h đến 250 km/h.

Bộ trưởng Quan hệ Thể chế của Brazil Gleisi Hoffmann cho biết bà sẽ đến khu vực bị ảnh hưởng cùng với quyền Bộ trưởng Y tế Adriano Massuda và các quan chức liên bang khác để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ, tái thiết.

Phát biểu trên mạng xã hội X, Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva bày tỏ lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cam kết “sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Parana và cung cấp mọi sự giúp đỡ cần thiết”.

Tác giả: Tiến Duy

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân