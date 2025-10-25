Hot girl 23 tuổi cầm đầu đường dây buôn ma túy, rửa tiền ở Brazil

Melissa Said là người mẫu áo tắm nổi tiếng trên Instagram.

Melissa Said, influencer có hơn 340.000 người theo dõi trên Instagram, đã bỏ trốn hôm 22/10 khi Cảnh sát dân sự Bahia (Brazil) đột kích vào 5 bất động sản của cô, theo kênh tin tức Correio.

Ngôi sao mạng xã hội 23 tuổi bị tình nghi là thủ lĩnh của một băng đảng tội phạm lớn liên quan đến phân phối cần sa và rửa tiền. Said bị cáo buộc tích cực tạo điều kiện buôn lậu chất cấm ở Bahia và São Paulo.

Sau nỗ lực điều tra và truy tìm, một ngày sau, cảnh sát đã bắt được Said khi cô ta đang lẩn trốn tại nhà một người bạn ở Bahia.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về người có sức ảnh hưởng này vào năm 2024 sau khi cô bị cáo buộc bị bắt vì tàng trữ ma túy tại sân bay, trốn tránh lực lượng thực thi pháp luật trong quá trình vận chuyển ma túy và tự quảng bá bản thân bằng cách phát "bộ dụng cụ" chứa cần sa trên đường phố.

Said hút thứ được cho là cần sa trên livestream trước ngày bị bắt.

Các cuộc đột kích hôm 22/10 là một phần của "Chiến dịch Erva Afetiva" (có nghĩa là "người yêu cần sa", cũng là cụm từ mà Said để trên mục tiểu sử Instagram của mình. Cảnh sát cho biết chiến dịch đã bắt giữ 3 nghi phạm, một trong số họ bị buộc tội buôn bán ma túy sau khi cảnh sát thu giữ 1,4 kg cần sa "skank".

Cảnh sát cũng thu giữ được 270 gram cần sa, cân điện tử, túi nhựa, điện thoại di động, thẻ ngân hàng và hai phương tiện được cho là đã được sử dụng trong hoạt động tội phạm.

Được biết đến với hoạt động thúc đẩy hợp pháp hóa cần sa, Said ban đầu đã trốn thoát trong các cuộc đột kích và bị coi là kẻ chạy trốn cho đến khi bị bắt vào hôm 23/10.

Giám đốc Bộ Phòng chống và Trấn áp Buôn bán Ma túy, Ernandes Junior, cho biết: "Mục tiêu của hoạt động này là chống lại nạn buôn bán ma túy, với mục tiêu chính là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, những người cổ xúy cho tội phạm".

Cuộc điều tra về cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy của Said vẫn đang được tiến hành. Nếu bị kết tội, cô có thể phải đối mặt với mức án lên tới 25 năm tù.

Người có sức ảnh hưởng này sẽ phải đối mặt với cuộc thẩm vấn với luật sư, sau đó là trải qua một cuộc khám nghiệm pháp y và bị giam giữ cho đến phiên điều trần về quyền nuôi con, tờ Correio đưa tin.

Trong video cuối cùng được đăng trên Instagram vào ngày 2/10, "ngôi sao nghiện ngập" này đã thảo luận về việc hợp pháp hóa cần sa trong khi đang hút thứ được cho là một loại cần sa.

Theo nguồn tin, Said đã kết hôn với Tássio Bacelar, một influencer đã qua đời trong một vụ tai nạn xe đạp vào tháng 10/2023.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: znews.vn