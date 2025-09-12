Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro lĩnh án hơn 27 năm tù vì âm mưu đảo chính

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị tuyên án 27 năm tù. Ảnh Getty Images.

Bốn trong số năm thẩm phán khẳng định ông Bolsonaro tìm cách duy trì quyền lực bất hợp pháp sau thất bại trong bầu cử năm 2022, Reuters đưa tin. Thẩm phán Carmen Lucia cho biết cựu tổng thống đã hành động “với mục đích làm xói mòn nền dân chủ và các thể chế”. Chỉ một thẩm phán, Luiz Fux, bỏ phiếu trắng án, mở ra khả năng kháng cáo.

Ngoài bản án dành cho ông Bolsonaro, Tòa án Tối cao Brazil còn kết tội bảy đồng phạm, gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng và ứng viên phó tổng thống năm 2022 Walter Braga Netto, cựu Bộ trưởng Tư pháp Anderson Torres cùng nhiều tướng lĩnh quân đội.

Hiện ông Bolsonaro đang bị quản thúc tại gia. Ông đối diện mức án tối đa 40 năm tù giam với 5 cáo buộc, trong đó có việc lãnh đạo “tổ chức tội phạm” âm mưu lật đổ chính quyền. Dù vậy, ông vẫn tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống năm 2026, bất chấp lệnh cấm của Tòa án Bầu cử Tối cao đến năm 2030.

Bản án gây phản ứng mạnh mẽ trong và ngoài Brazil. Từ Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích đây là một “cuộc săn phù thủy”, đồng thời tuyên bố áp thuế 50% lên hàng hóa Brazil và áp đặt trừng phạt đối với thẩm phán chủ tọa Alexandre de Moraes. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng lên án phán quyết, gọi đó là “đàn áp chính trị”.

Tại Brazil, khoảng 40.000 người ủng hộ ông Bolsonaro đã xuống đường ở thủ đô Brasilia cuối tuần qua để phản đối bản án, cho rằng ông bị nhắm mục tiêu chính trị. Giới quan sát cảnh báo phán quyết có thể làm gia tăng bất ổn trong bối cảnh Bolsonaro vẫn duy trì ảnh hưởng đáng kể trong chính trường.

Tác giả: Duy Tiến

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân