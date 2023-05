Thể thao Việt Nam chờ tấm vé dự Olympic 2024 của Huy Hoàng

Đội tuyển bơi đặt mục tiêu giành 8-10 HCV tại SEA Games 32 Đội tuyển Bơi quốc gia tham dự SEA Games 32 với 21 kình ngư (16 nam, 5 nữ) và đặt mục tiêu giành từ 8-10 HCV tại đại hội. Chỉ tiêu này có sự giảm sút so với thành tích giành 11 HCV, 11 HCB, 3 HCĐ từng giành được tại SEA Games 31 song do chương trình thi đấu có sự cắt giảm về nội dung. Theo nhận định của Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, việc hoàn thành chỉ tiêu HCV ở SEA Games 32 là rất khó khăn và hi vọng tranh chấp chủ yếu đặt ở đội nam, còn đội nữ sẽ khó vượt được các kình ngư của Singapore và Thái Lan.