Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Nghệ An năm 2023

Theo đó, đối tượng dự thi có tính chất bắt buộc là toàn thể học sinh, giáo viên các trường Trung học phổ thông (lớp 10, 11, 12); sinh viên các trường Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp, Trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đối tượng khuyến khích tham dự cuộc thi là toàn thể công dân Việt Nam, người nước ngoài đang học tập, sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đối tượng khuyến khích tham gia cuộc thi nhưng không xét công nhận giải là thành viên Ban tổ chức, Tổ giúp việc và cán bộ kỹ thuật phụ trách phần mềm thi trực tuyến. Thí sinh tham gia cuộc thi tối thiểu phải đủ 14 tuổi tại thời điểm tham gia cuộc thi.

Thí sinh hợp lệ để tham gia cuộc thi là thí sinh điền đầy đủ, chính xác thông tin mà Ban tổ chức yêu cầu khi đăng ký tham gia cuộc thi. Thí sinh hợp lệ để nhận giải thưởng là thí sinh đạt giải thưởng, phải xuất trình giấy tờ chứng minh mình là thí sinh đã tham dự bài thi trên hệ thống phần mềm thi trực tuyến, cụ thể: Thông tin người nhận giải thưởng phải trùng khớp với thông tin thí sinh đã khai khi đăng ký thành viên làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến, bao gồm các thông tin: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ,... và các giấy tờ chứng minh đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trường hợp thí sinh đến nhận giải thưởng không chứng minh được mình là thí sinh đã tham gia làm bài thi thì Ban tổ chức có quyền từ chối trao giải thưởng. Trường hợp bản thân thí sinh đạt giải không tới để nhận giải được thì có thể ủy quyền cho người khác nhận thay, người nhận thay phải xuất trình các giấy tờ của người đạt giải để chứng minh người đạt giải là thí sinh đạt giải do Ban tổ chức công bố, có Giấy ủy quyền của người đạt giải. Giấy ủy quyền phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị người đạt giải hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Nghệ An. Cuộc thi diễn ra trong 4 tuần, mỗi tuần chốt kết quả thi 1 lần. Người dự thi truy cập vào Cổng TTĐT Nghệ An (tên miền là https://nghean.gov.vn), vào mục “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” (hoặc vào địa chỉ atgt.nghean.gov.vn), làm theo hướng dẫn và gửi bài dự thi về Ban tổ chức cuộc thi.

Trong mỗi tuần thi, mỗi người có thể tham gia thi nhiều lần, không giới hạn số lần dự thi. (Khuyến khích thí sinh tham gia thi nhiều lần để nắm chắc các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet). Ban tổ chức sẽ căn cứ vào số liệu thống kê trên cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm để làm căn cứ xét thưởng. Cụ thể: Thí sinh nào trả lời đúng hết các câu hỏi và có số dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi phụ sẽ là người giành giải Nhất, lần lượt xét những người trả lời đúng hết các câu hỏi có số dự đoán gần đúng tiếp theo để xét giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích. Trong trường hợp có nhiều thí sinh (từ 2 người trở lên) trả lời đúng hết các câu hỏi, có cùng số dự đoán thì Ban tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian hoàn thành bài thi của thí sinh, thí sinh nào có thời gian hoàn thành bài thi nhanh hơn sẽ là người chiến thắng.

Trong trường hợp có nhiều thí sinh (từ 2 người trở lên) trả lời đúng hết các câu hỏi, có cùng số dự đoán, cùng thời gian hoàn thành bài thi thì Ban tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian gửi bài thi về Ban tổ chức, thí sinh nào gửi bài thi về Ban tổ chức sớm hơn trong tuần thi đó sẽ là người đạt giải.

Trong trường hợp có nhiều thí sinh (từ 2 người trở lên) có cùng số điểm, cùng thời gian hoàn thành bài thi, cùng thời gian gửi bài thi về Ban tổ chức thì Ban tổ chức quyết định những người đó cùng đạt giải (đồng hạng)…

Dự kiến Cuộc thi bắt đầu từ 08h00 ngày 23/10/2022 (thứ Hai) và kết thúc vào 08h00' 20/11/2022 (thứ Hai). Thời gian thi trắc nghiệm hàng tuần được tính từ 08h00 thứ Hai tuần này và kết thúc vào 08h00 thứ Hai tuần kế tiếp.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn