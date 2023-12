Thấy người phụ nữ có bụng to bất thường, bảo vệ sửng sốt khi phát hiện thứ bên trong

Nội dung đoạn clip thể hiện, một nhân viên an ninh đã phát hiện ra một người phụ nữ có chiếc bụng to bất thường. Khi bị nhân viên này gọi lại, người phụ nữ liền sải bước bỏ chạy và phớt lờ anh ta.

Tuy nhiên, thấy có hai nhân viên nữa đến hỗ trợ, cô ta không còn lựa chọn nào khác là đi cùng họ đến khu vực dành cho nhân viên của trung tâm thương mại. Lúc này, người phụ nữ vén váy lên và lôi ra một đống muôi, thìa và những hàng hóa khác đã lấy từ kệ, khiến nhân viên không khỏi sửng sốt. Người bảo vệ cho biết, anh đã bắt được một người khác được cho là đồng phạm của người phụ nữ.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn