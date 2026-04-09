Thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới có nhiều lãnh đạo thế hệ 7X

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang diễn ra, Quốc hội đã hoàn thành việc kiện toàn các chức danh với 23 thành viên Chính phủ. Trong đó, Quốc hội đã bầu Thủ tướng Chính phủ, phê chuẩn bổ nhiệm sáu phó thủ tướng và 14 bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ.

10/23 thành viên Chính phủ sinh vào thập niên 1970

Điểm đáng chú ý trong các thành viên Chính phủ, phần lớn các lãnh đạo được sinh vào thập niên 1960. Tuy nhiên đã có sự xuất hiện của nhiều nhân sự vừa được bầu, phê chuẩn bổ nhiệm sinh vào thập niên 1970, chiếm tới 10/23 thành viên Chính phủ.

Trong đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng sinh năm 1970, là một trong những Thủ tướng Chính phủ trẻ nhất Việt Nam - khi nhậm chức ở tuổi 56.

Bộ trưởng trẻ nhất trong nội các Chính phủ là ông Trịnh Việt Hùng, 49 tuổi. Tiếp đó là các bộ trưởng, trưởng ngành như Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn (51 tuổi), Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân (52 tuổi). Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cao tuổi nhất với 66 tuổi.

Trong các thành viên Chính phủ, nhiều lãnh đạo lần đầu được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ các chức vụ phó thủ tướng, bộ trưởng.

Bao gồm bốn Phó thủ tướng: Phạm Gia Túc, Phan Văn Giang, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu.

Các thành viên Chính phủ là các bộ trưởng, trưởng ngành được phê chuẩn, bổ nhiệm lần đầu gồm: Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong số các thành viên Chính phủ có ba lãnh đạo nữ là Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Các thành viên Chính phủ ra mắt tại Quốc hội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nhiều thành viên Chính phủ có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý

Điểm đặc biệt, hầu hết các thành viên Chính phủ có trình độ chuyên môn gắn với lĩnh vực quản lý. Trong đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng là thạc sĩ chính sách công, cử nhân tiếng Pháp và ông có nhiều năm gắn bó, quản lý điều hành trong ngành tài chính, ngân hàng.

Các Phó thủ tướng có trình độ chuyên môn khá đa dạng từ các lĩnh vực quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh, kinh tế đến khoa giáo - văn xã.

Phó thủ tướng Phạm Gia Túc là thạc sĩ quản lý hành chính công, có nhiều kinh nghiệm trong quản lý kinh tế và địa phương. Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang là tiến sĩ khoa học quân sự, gắn bó với ngành quân đội.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà là thạc sĩ quản lý giáo dục, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng là thạc sĩ luật, đều có nhiều kinh nghiệm quản lý ở địa phương.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng là tiến sĩ kinh tế, có nhiều kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực ngân hàng, địa phương, bộ ngành.

Các thành viên Chính phủ là các bộ trưởng, trưởng ngành cũng đều có nhiều năm công tác trong lĩnh vực được phụ trách, quản lý. Đơn cử như Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước...

Ngoài ra, một số bộ trưởng, tư lệnh ngành có quá trình trưởng thành từ công tác quản lý tại địa phương hoặc trải qua nhiều chức vụ khác nhau. Trong đó có Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ...

Tác giả: NGỌC AN - TIẾN LONG - THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ