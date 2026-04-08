Thủ tướng bổ nhiệm ông Đôn Tuấn Phong làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Đôn Tuấn Phong sinh năm 1970, quê quán xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội; trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế, thạc sĩ quy hoạch phát triển, cử nhân tiếng Anh.

Ông Đôn Tuấn Phong là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Trước khi được được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Đôn Tuấn Phong đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Đức; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nghị viện châu Âu (EP).

Như vậy, cùng với Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm, các phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ gồm có các ông/bà: Mai Thị Thu Vân, Đỗ Ngọc Huỳnh, Phạm Mạnh Cường, Đôn Tuấn Phong.

Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở, bảo đảm thống nhất, thông suốt, liên tục.

Cùng đó, Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ