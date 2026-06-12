Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã đề nghị các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. (Ảnh: Báo Nhân Dân)



Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối và đêm 14/6 đến đêm 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70mm-150mm, có nơi trên 250mm. Đặc biệt, nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, sườn dốc.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và ngập lụt, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các địa phương cần rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; huy động lực lượng xung kích kiểm tra, khơi thông dòng chảy tại các vị trí bị ách tắc; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ” để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là thông qua hệ thống thông tin cơ sở, nhằm cập nhật kịp thời diễn biến thời tiết và phổ biến kỹ năng phòng, tránh mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt cho người dân.

Tác giả: THANH TRÀ

Nguồn tin: Báo Nhân Dân