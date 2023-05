Thanh Chương (Nghệ An): Để dân xây dựng hàng loạt công trình trái phép trên đất rừng sản xuất, xã bị huyện “tuýt còi”

Khu vực đất rừng sản xuất tại xã Thanh An nhưng vẫn xây dựng hàng loạt công trình trái phép.

Nhiều hạng mục xây dựng trên đất rừng sản xuất

Theo tìm hiểu được biết, đầu tháng 4/2022, ông Nguyễn Hoàng Sỹ Giáp thường trú tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh đã ngang nhiên tiến hành xây dựng nhiều hạng mục công trình trên đất rừng sản xuất tại thửa đất số 407 và thửa đất số 629, tờ bản đồ số 01 bản đồ lâm nghiệp xã Thanh An (địa chỉ tại: Khe Trò xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). UBND xã Thanh An cũng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt 4.000.000 đồng đối với ông Giáp, nhưng để mặc các hạng mục công trình sai phạm tồn tại đến nay.

Đến đầu tháng 02/2023, dư luận và nhân dân địa phương xôn xao về việc nhiều hạng mục công trình được chủ nhân cho xây dựng trái phép trên đất trồng rừng, tồn tại suốt nhiều tháng qua như thách thức chính quyền sở tại.

Sau khi nhận được phản ánh từ dư luận và nhân dân, ngày 13/02/2023, UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã ban hành Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về xử lý vi phạm hành chính tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện có các công trình xây dựng trên diện tích đất rừng sản xuất, cụ thể:

Công trình số 1: Nhà xây bằng tưởng bằng gạch táp lô lợp mái tranh có kích thước mặt bằng 12,62x7,34m tương ứng với diện tích 92,6m; công trình số 2: Nhà xây tường bằng gạch táp lô lợp mái có tranh có kích thước mặt bằng 6,75x4,87m tương ứng với diện tích 32,8m; công trình số 3: Dân khung típ sắt lợp mái tranh có kích thước mặt bằng 3,62x2,93m tương ứng với diện tích 10,6m; công trình số 4: Dàn khung lợp típ lợp mái tranh có kích thước mặt bằng 3,79x2,81m tương ứng với diện tích 10,6 m2; công trình số 5: Dàn khung xếp típ lợp mái tranh có kích thước mặt bằng 3,59x2,78m tương ứng với diện tích 10m2; công trình số 6: Dàn thu năng lượng mặt trời có kích thước mặt bằng 5,52x4,28m tương ứng với diện tích 23,5 m2; công trình số 7: Dàn thu năng lượng mặt trời có kích thước các mặt bằng 5,4x4,24m tương ứng với diện tích 23,1m2;

Công trình số 8: Nhà kết cấu bằng khung sắt, thép, kính, gỗ, nhựa xây dựng trên các bê tông cốt thép có kích thước mặt băng 7,66x5,14m tương ứng với diện tích 39,2m2; công trình số 9: Nhà kết cấu bằng khung sắt, thép, kính, gỗ, nhựa xây dựng trên các tảng bê tông cốt thép có kích thước mặt bằng 7,5x5,19m tương ứng với diện tích 38,9m2; công trình số 10: Nhà kết cấu bằng khung sắt, thép, kính, gỗ, nhựa xây dựng trên các cọc bê tông cốt thép có kích thước mặt bằng 7,55x5,16m tương ứng 38,9m2; Công trình số 11: Nhà kết cấu bằng khung sắt, thép, kính, gỗ, nhựa ứng dụng trên các bê tông cốt thép có kích thước mặt bằng 7,36x5,11m tương ứng với diện tích 37,6m2; công trình số 12: Nhà kết cấu bằng khung sắt, thép, kính, gỗ, nhựa xây dựng trên các tảng bê tông cốt thép có kích thước mặt bằng 7,45x5m tương ứng với diện tích 37,2m2.

Đoàn kiểm tra còn phát hiện UBND xã Thanh An đã không áp dụng biện pháp ngăn chặn cũng như không xử lý kịp thời, để cá nhân xây dựng các công trình trên đất sử dụng không đúng mục đích tại địa phương.

Huyện “tuýt còi” xã vì để sai phạm tồn tại

Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh của Đoàn kiểm tra, UBND huyện Thanh Chương đã có Kết luận số 04/KL-UBND về vụ việc này như sau:

Việc ông Nguyễn Sỹ Hoàng Giáp xây dựng các công trình để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên thửa đất số 407 và thửa đất số 629, tờ bản đồ số 01 bản đồ lâm nghiệp xã Thanh An. Cụ thể: ông Nguyễn Sỹ Hoàng Giáp đã có hành vi tự ý chuyển mục mục đích sử dụng từ đất rừng sản xuất là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 10, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Để xảy ra trường hợp công dân (ông Nguyễn Sỹ Hoàng Giáp) tự ý xây dựng các công trình trái phép trên đất rừng sản xuất tại Khe Trò, xã Thanh An trách nhiệm thuộc UBND xã, Chủ tịch UBND xã và Công chức địa chính xã Thanh An, do không thực hiện đúng theo quy định tại Khoản 2 Điều 208, Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể, UBND xã và Chủ tịch UBND xã đã không áp dụng biện pháp ngăn chặn và không xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất sử dụng sai mục đích ở địa phương. Công chức địa chính đã chưa kịp thời trong việc tham mưu xử lý vụ việc vi phạm dứt điểm và đúng quy định pháp luật.

Hàng loạt chòi nghỉ dưỡng được ông Nguyễn Sỹ Hoàng Giáp cho xây dựng, lắp đặt trên đất rừng sản xuất.

Bên cạnh đó, UBND xã Thanh An đã ban hành Quyết định số 325/QĐ-XPHC ngày 14/6/2022 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Sỹ Hoàng Giáp là chưa đúng về thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 38, Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Tại kết luận kiểm tra, UBND huyện Thanh Chương đã yêu cầu UBND xã Thanh An kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, sai phạm đã kết luận ở trên theo đúng quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về việc kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Cùng với đó, giao UBND xã Thanh An căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 13, Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính để thực hiện việc huỷ bỏ Quyết định số 325/QĐ-XPHC ngày 14/6/2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Sỹ Hoàng Giáp đồng thời kiểm tra, rà soát, hoàn thiện và chuyển toàn bộ hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Sỹ Hoàng Giáp cho UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) để UBND huyện xem xét xử lý theo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên cho UBND huyện trước ngày 20/5/2023.

Trên cơ sở hồ sơ do UBND xã Thanh An chuyển đến giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với phòng Tư pháp, tham mưu cho UBND huyện xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Sỹ Hoàng Giáp đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: Báo Xây dựng