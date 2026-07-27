Thắng Thái Lan, bóng chuyền nam Việt Nam lần đầu vô địch Đông Nam Á

Tối 26-7, tại Indonesia, đội tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan tại trận chung kết chặng 2 nam Giải vô địch bóng chuyền Đông Nam Á - SEA V.Cup 2026.

Các thành viên đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Thái Lan. Ảnh: Thailand Volleyball Association

Sau màn ngược dòng đánh bại chủ nhà Indonesia 3-1 ở bán kết, tinh thần của đội tuyển Việt Nam lên rất cao. Dù vậy, Ngọc Thuân và các đồng đội bị đánh giá thấp hơn Thái Lan - đối thủ đã từng thắng đội tuyển Việt Nam 3-2 ở vòng bảng.

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu khó khăn trong set 1, khi những sai lầm ở bước 1 và phát bóng khiến Thái Lan vượt lên. Dù thầy trò huấn luyện viên Federico Rampazzo trở lại mạnh mẽ sau đó, nhưng Thái Lan vẫn cho thấy bản lĩnh ở thời khắc quyết định. Dẫn 20-17, nhưng đội tuyển Việt Nam để đối thủ gỡ hòa, sau đó Thái Lan vươn lên thắng 25-22.

Set 2 diễn ra giằng co khi hai đội cạnh tranh nhau từng điểm số. Dù lên điểm dẫn trước, nhưng đội tuyển Việt Nam để đối thủ vươn lên dẫn 14-13, rồi 20-19. Ở thời khắc quyết định, bộ tứ Ngọc Thuân - Văn Phương - Văn Tiên - Duy Tuyến thi đấu hiệu quả, giúp đội tuyển Việt Nam lật ngược tình thế và giành chiến thắng sát nút 25-23, qua đó cân bằng tỷ số 1-1.

Chiến thắng set 2 giúp đội tuyển Việt Nam bước vào set 3 với tinh thần thoải mái. Ngọc Thuân và đồng đội chơi thăng hoa, khi liên tục dẫn trước 7-3, 12-5, rồi 20-12, trước khi kết thúc set đấu với điểm số 25-19.

Đội tuyển Thái Lan dốc toàn lực cho set 4. Đại diện xứ Chùa Vàng chắt chiu những tình huống tấn công, hóa giải những pha theo kèm chắn bóng của đội tuyển Việt Nam để liên tục vượt lên. Bước ngoặt đến ở tình huống Văn Phương đánh bóng ra ngoài đáng tiếc, Thái Lan tận dụng cơ hội vươn lên dẫn 8-6, rồi tiếp tục nới rộng cách biệt lên thành 17-9, trước khi giành chiến thắng 25-15.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra kịch tính. Ảnh: Thailand Volleyball Association

Hòa 2-2, hai đội phải bước vào set 5 phân thắng thua. Ngọc Thuân ghi 2 điểm giúp đội tuyển Việt Nam khởi đầu set 5 ấn tượng, nhưng Thái Lan với bản lĩnh đã ngay lập tức đáp trả.

Đại diện xứ Chùa Vàng dẫn 8-7, nhưng ngay sau đó, khả năng chắn bóng cùng các cầu thủ tấn công chơi thăng hoa giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn 14-10, trước khi thắng 15-10.

Thắng Thái Lan chung cuộc 3-2, đội tuyển Việt Nam lần đầu vô địch một chặng đấu nam của SEA V.Cup, sau 2 lần về nhì trước đó vào năm 2023 và 2025.

Như vậy, SEA V.Cup 2026 dành cho bóng chuyền nam đã kết thúc với nhiều bất ngờ, với nhà vô địch chặng 1 là Campuchia và nhà vô địch chặng 2 là Việt Nam.

Tác giả: Hoài Phương

Nguồn tin: qdnd.vn