Chú rể 90 cm, cô dâu 91 cm xây tổ ấm trong ngôi nhà "đo ni đóng giày"

Paulo Gabriel da Silva Barros và Katyucia Lie Hoshino là một trong những cặp đôi đặc biệt nhất thế giới. Cả hai được Guinness World Records công nhận là cặp vợ chồng thấp nhất thế giới, đồng thời truyền cảm hứng bởi cuộc sống độc lập, hạnh phúc dù chỉ cao khoảng 90 - 91 cm.

Cặp đôi hiện sinh sống tại thành phố Itapeva, bang São Paulo (Brazil), trong một ngôi nhà được thiết kế riêng phù hợp với vóc dáng của họ. Mọi chi tiết trong ngôi nhà đều được điều chỉnh để giúp cả hai sinh hoạt thuận tiện và tự chủ, qua đó thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Paulo, 40 tuổi, cao khoảng 90 cm, còn Katyucia, 36 tuổi, cao 91 cm. Cả hai đều mắc chứng lùn bẩm sinh nhưng không để điều đó trở thành rào cản trong cuộc sống. Năm 2016, họ kết hôn tại London và nhanh chóng được biết đến trên toàn thế giới, không chỉ bởi kỷ lục Guinness mà còn bởi câu chuyện tình yêu bền bỉ kéo dài gần hai thập kỷ.

Cặp đôi lùn nhất thế giới hạnh phúc bên nhau trong cuộc sống hôn nhân đầy ấm áp và gắn bó. Ảnh: TLC.

Năm 2016, tổ chức kỷ lục Guinness thế giới xác nhận Paulo Gabriel da Silva Barros và Katyucia Lie Hoshino là cặp vợ chồng thấp nhất thế giới. Họ không chỉ trở thành những gương mặt được công chúng quốc tế biết đến mà còn truyền cảm hứng bằng cách xây dựng một cuộc sống độc lập, hạnh phúc.

Tình yêu bắt đầu từ mạng xã hội đến đám cưới viên mãn

Câu chuyện của họ bắt đầu từ gần 20 năm trước, khi cả hai tình cờ kết nối qua mạng xã hội. Paulo từng thừa nhận anh ấn tượng ngay từ lần đầu nhìn thấy Katyucia, nhưng ban đầu không nhận được hồi đáp. Thậm chí, anh từng bị chặn liên lạc. Tuy nhiên, sự kiên trì và chân thành đã giúp anh dần chinh phục được trái tim của cô gái.

Năm 2008, họ lần đầu gặp nhau ngoài đời thực. Dù sống xa nhau, cặp đôi vẫn duy trì mối quan hệ yêu xa trong suốt bốn năm, thỉnh thoảng mới có cơ hội gặp mặt. Chính trong quãng thời gian đó, cả hai nhận ra rằng khi ở bên nhau, họ trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn để đối mặt với những khó khăn của cuộc sống.

Sau 8 năm gắn bó, họ chính thức về chung một nhà. Đám cưới của họ không chỉ là dấu mốc cá nhân mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về tình yêu vượt qua mọi giới hạn thể chất.

Ngôi nhà thiết kế riêng cho một cuộc sống tự chủ

Điều khiến câu chuyện của họ đặc biệt hơn nữa chính là ngôi nhà được thiết kế riêng, nơi mọi chi tiết đều phù hợp với vóc dáng của hai vợ chồng. Đây không phải một ngôi nhà thông thường, mà là một không gian sống được "tái định nghĩa" để giúp họ có thể tự làm mọi việc mà không cần phụ thuộc vào người khác.

Ngôi nhà được thiết kế “đo ni đóng giày” dành riêng cho cặp vợ chồng cao 90cm và 91cm, giúp mọi sinh hoạt hằng ngày trở nên thuận tiện hơn. Ảnh: TLC.

Điểm nổi bật nhất chính là khu vực bếp. Thay vì hệ tủ cao như thiết kế tiêu chuẩn, toàn bộ hệ thống được thay bằng các ngăn kéo trượt thấp, dễ thao tác. Mọi vật dụng đều được bố trí trong tầm với, giúp việc nấu ăn trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.

Mặt bếp được hạ thấp đáng kể, trong khi bồn rửa cũng được thiết kế riêng với độ sâu và độ cao phù hợp. Nhờ vậy, cả Paulo và Katyucia đều có thể đứng rửa chén, nấu ăn một cách thoải mái mà không cần hỗ trợ từ người khác.

Paulo chia sẻ rằng phần anh yêu thích nhất trong ngôi nhà chính là bồn rửa bát một chi tiết tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa lớn, giúp cuộc sống hằng ngày trở nên dễ dàng và tự nhiên hơn.

Đáng chú ý không chỉ căn bếp, toàn bộ ngôi nhà đều được điều chỉnh tỉ mỉ tay nắm cửa được hạ thấp, công tắc điện đặt ở vị trí dễ tiếp cận, khu vực lưu trữ được thiết kế mở và linh hoạt. Thậm chí, trong nhà còn có những chiếc bục nhẹ được đặt ở nhiều vị trí để hỗ trợ khi cần lấy đồ ở cao.

Đối với Katyucia, ngôi nhà không chỉ đơn thuần là nơi ở, mà là một không gian mang lại cảm giác bình yên và được thấu hiểu. Cô chia sẻ rằng khi bước ra ngoài xã hội, họ luôn phải thích nghi với thế giới xung quanh. Nhưng khi trở về nhà, mọi thứ đảo ngược: chính thế giới được thiết kế để phù hợp với họ.

"Khi ở nhà, đặc biệt là trong bếp và phòng tắm, mọi thứ đều được sắp xếp để chúng tôi có thể sống như bất kỳ ai khác, thậm chí còn thoải mái hơn," cô nói.

Ngôi nhà của cặp đôi Paulo và Katyucia không chỉ là một công trình kiến trúc đặc biệt, mà còn là biểu tượng của sự sáng tạo, thích nghi và tình yêu. Nó cho thấy rằng khi con người thực sự thấu hiểu và hỗ trợ nhau, những giới hạn về thể chất hoàn toàn có thể được vượt qua bằng trí tuệ và sự quan tâm.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn