3 loại cây ăn quả chớ nên trồng trước nhà kẻo "hao tài, tán lộc"

Nhiều gia đình thích tận dụng khoảng sân trước nhà để trồng cây ăn quả với mong muốn vừa có bóng mát, vừa thu hoạch trái sạch. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy dân gian, không phải loại cây nào cũng phù hợp với vị trí này. Có những cây được cho là có thể ảnh hưởng đến tài lộc, vận khí của gia chủ nếu trồng ngay trước cửa, dù trên thực tế chúng vẫn mang giá trị kinh tế và sinh thái nhất định.

Dưới đây là 3 loại cây ăn quả thường được các chuyên gia phong thủy khuyên nên cân nhắc trước khi trồng.

Cây dâu tằm

Đứng đầu danh sách là cây dâu tằm. Trong tiếng Hán, chữ "dâu" (tang) có cách phát âm gần với từ "tang" trong "tang tóc". Vì vậy, từ xa xưa nhiều người quan niệm trồng dâu trước nhà dễ gợi đến sự chia ly, buồn phiền và vận xui.

Theo Đông y, quả dâu chín phơi hay sấy khô (gọi là tang thầm) có công hiệu bổ âm huyết, sinh tân dịch, nhuận táo.

Dù vậy, dâu tằm lại có giá trị lớn trong y học cổ truyền và từng được trồng phổ biến để nuôi tằm. Chính vì thế, nếu yêu thích loại cây này, bạn vẫn có thể trồng ở vườn rộng hoặc khu vực phía sau nhà thay vì ngay cổng chính.

Cây dâu tằm.

Cây lê

Quả lê có vị ngọt thanh, giàu vitamin và rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, trong phong thủy và văn hóa dân gian, cây lê thường không được ưu tiên trồng trước cửa nhà.

Theo Đông y, lê có vị ngọt, hơi chua, tính lạnh, quy kinh phế, vị. Lê có các tác dụng nhuận phế lương tâm, tiêu đàm giáng hỏa, chỉ khát giải tửu, lợi đại tiểu trường, chủ trị các chứng thương hàn nóng sốt, ho, suyễn do có nhiệt, đàm, bệnh nhiệt làm tổn thương tân dịch, khát nước, giải rượu sau khi uống rượu.

Lý do xuất phát từ cách chơi chữ: từ "lê" gợi liên tưởng đến "ly", mang ý nghĩa chia ly, ly tán. Bên cạnh đó, người xưa cũng kiêng chia nhau ăn một quả lê vì cho rằng dễ khiến các mối quan hệ rạn nứt.

Đây hoàn toàn là quan niệm dân gian, không có cơ sở khoa học. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn tránh trồng cây lê trước cửa nhà để tạo cảm giác yên tâm về mặt tinh thần.

Cây mít

Mít là loại cây mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, tượng trưng cho sự sinh sôi, sung túc. Tuy nhiên, theo phong thủy, điều cần tránh không phải là cây mít mà là vị trí trồng.

Cây mít có tán lớn, bộ rễ khỏe và phát triển mạnh. Nếu trồng quá gần cửa chính hoặc giữa lối đi, cây có thể che khuất ánh sáng, cản trở lưu thông không khí và dòng khí vào nhà. Theo quan niệm phong thủy, điều này khiến sinh khí khó lưu chuyển, ảnh hưởng đến tài lộc.

Vì vậy, nếu muốn trồng mít, nên chọn vị trí cách xa móng nhà và cửa chính, đồng thời thường xuyên cắt tỉa để cây luôn thông thoáng.

Các chuyên gia phong thủy đều cho rằng ý nghĩa của cây xanh không chỉ nằm ở tên gọi mà còn phụ thuộc vào vị trí trồng, hướng nhà, cách chăm sóc và sự hài hòa của tổng thể không gian.

Ở góc độ khoa học, khi chọn cây ăn quả cho khuôn viên nhà, gia chủ nên ưu tiên những loại cây có bộ rễ không phá móng, ít sâu bệnh, không che kín ánh sáng và phù hợp với diện tích sân vườn. Một cây khỏe mạnh, được chăm sóc tốt sẽ góp phần tạo môi trường sống trong lành, mang lại cảm giác thư thái cho cả gia đình.

Do đó, những quan niệm kiêng kỵ trong phong thủy chỉ nên xem là yếu tố văn hóa, không phải quy luật tuyệt đối. Điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn loại cây phù hợp với điều kiện thực tế và sở thích của gia đình.

Tác giả: Minh Khang

Nguồn tin: thanhnienviet.vn