Ngọc Trinh "muốn được yêu"

Ngọc Trinh xinh đẹp trong bộ ảnh mới. Ảnh: FBNV.

Mới đây, Ngọc Trinh thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Xuất hiện với mái tóc ngắn, gương mặt được trang điểm nhẹ cùng phong cách thời trang cá tính gồm áo khoác da phối sơ mi trắng, "nữ hoàng nội y" nhận về nhiều lời khen bởi nhan sắc trẻ trung và thần thái khác lạ. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng quan tâm hơn cả lại là dòng trạng thái đầy tâm tư mà cô đính kèm.

Ngọc Trinh viết: "Em không muốn nhận thêm bài học nào nữa, em muốn được yêu. Em cũng không muốn dạy ai đó cách yêu, em chỉ muốn được yêu!". Chỉ vài câu ngắn gọn nhưng đủ để khơi lên nhiều bàn luận trên mạng xã hội.

Ngọc Trinh cho biết mình đang tìm người yêu: "Nhưng nếu không tìm được ai phù hợp thì thôi mình cứ sống một mình vậy. Mình sống với He, với ba mẹ mình! Thật ra Trinh suy nghĩ rất thoáng về chuyện một người phụ nữ vẫn có thể hạnh phúc khi sống một mình. Nếu không có duyên gặp người đàn ông đem lại hạnh phúc, niềm vui cho mình thì tại sao phải cố ghép để có một người trong khi mình đang sống một mình rất ổn. Nhưng nếu gặp người hợp tính, hợp tình, có duyên với mình thì mình lại vui hơn gấp đôi đúng không?

Tất nhiên Trinh không phủ nhận là mình vẫn đang tìm kiếm và tìm hiểu đối tượng. Ai cũng muốn có đôi có cặp, ai cũng muốn có chồng hết, Trinh cũng vậy. Nhưng nhiều khi mình không đủ duyên để gặp đúng người đem lại hạnh phúc thì thôi mình ở một mình".

Ngọc Trinh.

"Tiêu chí của Trinh bây giờ xuống nhiều so với ngày xưa rồi đó chứ, tại vì không có duyên. Ngày xưa Trinh luôn chọn những người có kinh tế nhiều hơn mình, giỏi hơn mình. Nhưng bây giờ thì Trinh không cần người bạn trai đó phải nhiều tiền hay giỏi nữa. Trinh chỉ tìm một sự đồng điệu nào đó của hai đứa thôi. Ví dụ như cùng nhau phấn đấu, cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau đi làm rồi tối về ăn chung với nhau, xem phim,... Đơn giản vậy thôi!

Trinh cũng chưa nghĩ tới vấn đề đó nhưng Trinh có đi trữ trứng rồi. Thật sự nếu đến một giai đoạn nào đó mà không tìm được ai để nương tựa thì chắc Trinh cũng phải có một đứa con của mình thôi".

Ngay dưới bài đăng, cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với tâm sự của Ngọc Trinh, cho rằng sau những thăng trầm, ai cũng mong muốn có một mối quan hệ bình yên, nơi bản thân được yêu thương và trân trọng thay vì phải cố gắng thay đổi hay dạy đối phương cách yêu.

Ngọc Trinh giản dị trong khoảnh khắc đời thường. Ảnh: FBNV.

Sau những biến cố trong vài năm gần đây, công chúng dễ dàng nhận thấy Ngọc Trinh trở nên điềm tĩnh và kín tiếng hơn. Thay vì những phát ngôn gây sốc như trước, cô thường chia sẻ về cuộc sống thường nhật, công việc và những suy ngẫm nhẹ nhàng.

Dòng trạng thái mới nhất vì thế tiếp tục nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Dù không nhắc đến bất kỳ ai hay tiết lộ câu chuyện phía sau, lời nhắn "chỉ muốn được yêu" của Ngọc Trinh vẫn nhanh chóng lan truyền, trở thành chủ đề được nhiều người bàn luận và chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội.

Tác giả: T.Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn