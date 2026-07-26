Đình Bắc, Hoàng Hên, Xuân Son ‘đốt nóng’ cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026

Chỉ sau loạt trận mở màn, cuộc đua Vua phá lưới đã hình thành thế cạnh tranh nhiều tầng. Nguyễn Đình Bắc đang chiếm vị trí dẫn đầu, trong khi tiền vệ Đỗ Hoàng Hên, tiền đạo Paulo Josue (Malaysia) và tiền vệ Kakana Khamyok (Thái Lan) cùng bám sát với 2 pha lập công.

Lợi thế của Đình Bắc không chỉ nằm ở cú hat-trick trong chiến thắng 7-0 trước Timor Leste. Chân sút 22 tuổi còn kiến tạo một bàn, cho thấy anh đang là mũi tấn công nguy hiểm nhất của tuyển Việt Nam.

Phong độ hiện tại càng củng cố vị thế ứng viên hàng đầu của tiền đạo Công an Hà Nội. Đình Bắc đã ghi bàn trong 2 trận liên tiếp cho đội tuyển, đồng thời có 14 pha lập công và 3 kiến tạo qua 10 trận trên mọi cấp độ kể từ đầu tháng 4.

Tuy nhiên, khoảng cách một bàn chưa đủ tạo nên ưu thế quá lớn cho Đình Bắc. Thực tế, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên cũng lập cú đúp ngay trong trận chính thức đầu tiên cho tuyển Việt Nam. Chân sút gốc Brazil đã thể hiện khả năng xâm nhập vòng cấm và kết thúc tình huống dù không thi đấu ở vị trí trung phong.

Đình Bắc đã có 3 bàn, trong khi Hoàng Hên cũng đã 2 lần lập công cho tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son cũng khiến cuộc cạnh tranh trong nội bộ tuyển Việt Nam thêm khó đoán. Chân sút nhập tịch mới ghi một bàn tại giải năm nay, nhưng từng ghi 8 bàn và giành danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2024. Kinh nghiệm, thể hình và hiệu suất săn bàn giúp cầu thủ gốc Brazil vẫn là đối trọng đáng kể với mọi đối thủ, bao gồm cả Đình Bắc.

Điểm mạnh của nhà đương kim vô địch nằm ở khả năng phân bổ hỏa lực. Đình Bắc, Hoàng Hên và Xuân Son cùng ghi bàn ngay trận đầu, còn đội trưởng Nguyễn Quang Hải trực tiếp tạo ra tình huống khiến hậu vệ Liam Farrugia phản lưới. Sự đa dạng ấy giúp Việt Nam duy trì sức công phá, nhưng đồng thời có thể khiến thành tích cá nhân bị san sẻ.

Tại bảng B, đội trưởng Paulo Josue (Malaysia) ghi cả 2 bàn, giúp đội nhà ngược dòng thắng Myanmar 2-1. Việc giữ vai trò trung tâm trong khâu dứt điểm và đảm nhận các quả phạt đền mang lại cho chân sút nhập tịch gốc Brazil cơ hội tích lũy bàn thắng đều đặn.

Tiền vệ Kakana Khamyok (Thái Lan) cũng nổi lên sau cú đúp trong chiến thắng 5-0 trước Lào. Các cầu thủ khác như tiền đạo Teerasak Poeiphimai, tiền đạo Yotsakon Burapha hay đội trưởng Sarach Yooyen cũng đều đã lập công cho ‘Voi chiến’.

Danh sách ứng viên vẫn chưa đầy đủ khi Indonesia và Philippines chưa ra quân. Indonesia sở hữu tiền đạo Ragnar Oratmangoen và tiền đạo Jens Raven, còn Philippines đặt kỳ vọng vào tiền đạo Javier Gayoso và Andre Leipold.

Cả 2 kỳ gần ASEAN Cup nhất, danh hiệu Vua phá lưới đều mang dấu ấn từ tuyển Việt Nam. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đồng dẫn đầu năm 2022 với 6 bàn, trước khi Xuân Son ghi 8 bàn tại giải năm 2024.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn