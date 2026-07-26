Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà cựu thanh niên xung phong Trần Thị Thông

Cùng đi có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Đình Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị.

Đoàn công tác tới thăm gia đình cựu TNXP Trần Thị Thông ở phường Vinh Hưng

Ngày 18/5/1965, bà Trần Thị Thông được gia nhập Đại đội 317- thanh niên xung phong (TNXP) Nghệ An. Sau đó là Tiểu đội trưởng của Tiểu đội 2. Rạng sáng ngày 31/10/1968, sau loạt bom của máy bay Mỹ, 11 cô gái và 2 chàng trai TNXP Tiểu đội 2 đã nằm lại vĩnh viễn với núi rừng khi tuổi đời chưa tròn mười tám, đôi mươi. Cựu TNXP Trần Thị Thông- người duy nhất còn lại của Tiểu đội thép. Bà được đồng đội tìm thấy nhờ nòng súng của mình còn nhô lên một chút từ đất đá ngổn ngang.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy tặng quà cho gia đình cựu TNXP Trần Thị Thông

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh tặng quà cho cựu TNXP Trần Thị Thông

Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm cùng đại gia đình cựu TNXP Trần Thị Thông

Đến thăm, tặng quà cựu TNXP Trần Thị Thông, tại phường Vinh Hưng, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của lực lượng TNXP trong kháng chiến, đặc biệt là sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sĩ TNXP Đại đội 317 tại Truông Bồn. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh khẳng định, thế hệ trẻ hôm nay luôn trân trọng, biết ơn những người đã cống hiến tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc và sẽ tiếp tục gìn giữ, lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng đến đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Xúc động đón đoàn đến thăm, bà Trần Thị Thông gửi lời cảm ơn sự quan tâm của Trung ương Đoàn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các cấp, ngành đối với các cựu TNXP. Bà cho biết, đây là nguồn động viên lớn lao đối với những người đã từng cống hiến tuổi trẻ trong chiến tranh.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn