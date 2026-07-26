Thái Lan thắng dễ Lào, Malaysia thoát hiểm ở bảng B ASEAN Cup 2026

Hai ứng viên hàng đầu bảng B cùng giành trọn 3 điểm tối 25/7, nhưng theo những kịch bản trái ngược nhau. Thái Lan dễ dàng áp đảo Lào tại Vientiane, còn Malaysia phải vượt qua thế bị dẫn cùng sức ép dữ dội trên sân Thuwunna ở Yangon của Myanmar.

Thái Lan dễ dàng đánh bại Lào 5-0 ở lượt trận ra quân bảng B ASEAN Cup 2026. Ảnh: FAT.

‘Voi chiến’ mở tỷ số nhờ công tiền đạo Teerasak Poeiphimai phút 11, trước khi tiền vệ Kakana Khamyok nhân đôi cách biệt ở phút 27. Cục diện gần như được định đoạt khi hậu vệ Phetdavanh Somsanid (Lào) kéo ngã tiền đạo Yotsakon Burapha và nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 43.

Chơi hơn người trong cả hiệp hai, đội bóng của HLV Anthony Hudson ghi thêm 3 bàn nhờ Yotsakon, đội trưởng Sarach Yooyen và Kakana. Cầu thủ 22 tuổi Kakana hoàn tất cú đúp, đồng thời kiến tạo cho Sarach, nhưng danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận thuộc về Teerasak.

Chiến thắng vẫn để lại nỗi lo khi tiền vệ Sarach phải rời sân trên cáng ở phút 69 dù không va chạm với đối thủ. Thủ quân đội bóng 7 lần vô địch giải ôm mặt thất vọng sau khi góp dấu giày vào 3 bàn, gồm 1 pha lập công và 2 kiến tạo.

Kết quả 5-0 giúp Thái Lan nối dài thành tích đặc biệt trở thành đội duy nhất chưa từng thua trận ra quân trong lịch sử giải vô địch Đông Nam Á. Họ đã đá 16 trận, giành 11 chiến thắng và hòa 5 trận.

Malaysia (áo đen) ngược dòng đánh bại Myanmar 2-1 ở lượt trận ra quân bảng B ASEAN Cup 2026. Ảnh: MFF.

Malaysia trước đó trải qua 45 phút đầu đầy bất trắc khi đụng độ Myanmar. Tiền vệ Myat Kaung Khant đưa chủ nhà vượt lên từ phút 10, còn tiền đạo Win Naing Tun bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt khi đưa bóng trúng khung gỗ cuối hiệp một.

Bước ngoặt đến sau giờ nghỉ với cú đúp trong 5 phút của đội trưởng Paulo Josue bên phía Malaysia. Tiền vệ nhập tịch gốc Brazil xoay người dứt điểm cận thành gỡ hòa phút 52, rồi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 57, sau khi hậu vệ Nanda Kyaw phạm lỗi với cầu thủ chạy cánh Mohamadou Sumareh.

Myanmar suýt giành lại 1 điểm khi cú đánh đầu của tiền đạo Than Paing bị thủ thành Azri Ghani xuất sắc hoá giải. Malaysia đứng vững để bảo toàn chiến thắng 2-1, còn Paulo Josue được bầu là Cầu thủ hay nhất trận sau màn giải cứu đội nhà khỏi nguy cơ trắng tay.

Sau lượt mở màn bảng B, Thái Lan dẫn đầu với 3 điểm và hiệu số +5, Malaysia đứng thứ hai với cùng điểm và hiệu số +1.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn