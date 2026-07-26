Ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: MT.

Chiều 25/7, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự và trao quyết định có ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Ban, Bộ ngành Trung ương và TP Cần Thơ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, thôi giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các chức danh liên quan; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời tham gia Đảng Ủy Quân khu 9.

Ông Đỗ Thanh Bình làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ, thay ông Lê Quang Tùng vừa được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thường trực Thành ủy Cần Thơ tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Thành ủy. Ảnh: MT.

Ông Đỗ Thanh Bình (SN 15/3/1967, quê tại tỉnh Cà Mau). Ông có bằng cấp Cử nhân Chính trị, Thạc sĩ Kinh tế.

Từ 9/1983 đến 4/1992: Công tác tại Trường Đảng huyện Vĩnh Thuận, cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cán bộ Ban Tuyên huấn - Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ.

Từ 5/1992 đến 9/1994: Phó Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ.

Từ 10/1994 đến 12/2001: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ.

Từ 1/2002 đến 10/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ.

Từ 11/2005 đến 9/2010: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ.

Từ 10/2010 đến 10/2012: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ.

Từ 11/2012 đến 9/2015: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang cũ.

Từ 10/2015 đến 6/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang cũ.

Từ 7/2018 đến 6/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũ.

Từ 7/2020 đến 9/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũ.

Từ 10/2020 đến 11/2020: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang cũ.

Từ 11/2020 đến 1/2021: Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang cũ.

Từ 2/2021 đến 1/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Đảng ủy viên Quân khu 9, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang cũ.

Tháng 1/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Đảng ủy viên Quân khu 9, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP Cần Thơ cũ.

Từ 1/7/2025 đến 28/9/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 9/2025: Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Ngày 25/10/2025: Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

10/2025 - 1/2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

1/2026 - 7/2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đại biểu Quốc hội khóa: XV, XVI (từ 3/2026).

Tác giả: Quốc Ngữ

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn