Va chạm giữa hai xe đạp, một người tử vong

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, khoảng 19h45 ngày 22/7/2026, tại tuyến đường liên xã thuộc thôn Nưa, xã Tân Ninh, xảy ra vụ va chạm giữa xe đạp do L.V.G (SN 2007, trú xã Tân Ninh) điều khiển và xe đạp do bà L.H.T (SN 1949, trú cùng xã) điều khiển đi từ trong ngõ ra đường.

Vụ tai nạn khiến bà L.H.T bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó không qua khỏi. Hai phương tiện liên quan đều bị hư hỏng.

Hình ảnh 2 xe đạp tại hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá)

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do anh L.V.G điều khiển xe đạp nhưng không chú ý quan sát, dẫn đến va chạm. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Từ vụ tai nạn trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em khi điều khiển xe đạp, xe đạp điện cần tuyệt đối tuân thủ các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Theo đó, người tham gia giao thông cần luôn chú ý quan sát, giảm tốc độ khi đi đến các nút giao hoặc khi từ đường nhánh, ngõ ra đường chính; nhường đường cho các phương tiện đang lưu thông trên đường ưu tiên. Đồng thời, cần đi đúng phần đường, làn đường, di chuyển sát lề phải theo chiều đi của mình và hạn chế sử dụng xe đạp, xe đạp điện vào ban đêm để giảm nguy cơ xảy ra tai nạn.

Công an tỉnh Thanh Hoá cũng kêu gọi mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, góp phần bảo đảm bình yên và an toàn trên mỗi tuyến đường.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn