Xem đánh bóng chuyền, nam thanh niên bất ngờ bị đâm chết

Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc - Ảnh: HOÀI ANH

Ngày 9-4, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho hay Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm 1 người tử vong tại xã Tân Thới.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h20 ngày 8-4, anh Võ Thanh Y. (29 tuổi, ngụ xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp) đang ngồi trên ghế nhựa ở hành lang trước nhà của ông Lê Văn Chính ở xã Tân Thới để xem đánh bóng chuyền.

Lúc này, Nguyễn Hoàng Khánh (26 tuổi, ngụ cùng địa phương) chuẩn bị sẵn con dao chạy xe máy đến nhà ông Chính. Khi vừa đến nhà, Khánh cầm dao đi đến đâm vào vùng cổ của anh Y. gây thương tích nặng.

Sau khi gây án, Khánh cầm con dao lên xe máy chạy về nhà cố thủ trong nhà. Khi lực lượng Công an xã Tân Thới đến, Khánh cầm dao định chống trả.

Nhận định Khánh có dấu hiệu mất kiểm soát hành vi, lực lượng công an đã vận động, thuyết phục Khánh. Sau khoảng 15 phút vận động, thuyết phục, công an đã bắt giữ được Khánh và thu giữ con dao bằng kim loại với chiều dài khoảng 31cm.

Do vết thương quá nặng, anh Y. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công và tử vong sau đó.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong của anh Y. là do mất máu cấp, vết thương xuyên thấu ngực phải gây đứt động mạnh vai, ngực bên phải, thủng phổi.

Tác giả: Hoài Thương

