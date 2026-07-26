Những nhành hoa nở giữa miền ký ức Truông Bồn

Trong những ngày tháng 7, hàng nghìn du khách đã về Khu di tích Quốc gia Truông Bồn ở xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An dâng những đóa hoa thay lời tri ân sâu sắc gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã mãi mãi gửi lại tuổi đôi mươi vào lòng đất mẹ để đổi lấy hòa bình hôm nay.
Khu di tích Truông Bồn là mảnh đất thiêng liêng, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nơi ghi dấu tuổi trẻ sục sôi của hàng vạn thanh niên từng xẻ dọc Trường Sơn cứu nước. Tại đây, đã có hơn 1.240 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong, công nhân ngành giao thông hy sinh. Trong số đó, có 13 thanh niên xung phong Tiểu đội thép thuộc Đại đội 317, Tổng đội Thanh niên xung phong Nghệ An đã ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ san lấp hố bom sau một trận bom ác liệt của địch, chỉ ít giờ trước thời điểm Mỹ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc. Người duy nhất sống sót là nữ Tiểu đội trưởng Trần Thị Thông.
Các anh, các chị đã hiến trọn tuổi xuân của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phỏng dân tộc. Sự hy sinh đó đã trở thành tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.
Truông Bồn hôm nay đã trở thành biểu tượng thiêng liêng - là nơi lưu giữ trọn vẹn giá trị sống và lý tưởng cao đẹp của một thế hệ sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Năm 1996, Truông Bồn được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Năm 2008, 14 chiến sĩ thanh niên xung phong Truông Bồn được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2010, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình "Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Truông Bồn". Khu di tích được xây dựng trên diện tích 217.327m2 với tổng mức đầu tư 365 tỷ đồng.
Bên khu mộ chung của 13 liệt sĩ thanh niên xung phong, du khách đã lặng người trước một khúc tráng ca bất tử. Giữa cái tĩnh lặng của cõi thiêng Truông Bồn, lời thuyết minh như một thước phim lịch sử quay chậm, tái hiện lại khoảnh khắc hy sinh đầy quả cảm của 13 chiến sĩ tuổi đời mười tám, đôi mươi. Những câu chuyện đó đã khơi dậy niềm tự hào sâu sắc trong lòng mỗi người về một thế hệ thanh xuân quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
Nhiều người xúc động rơi nước mắt khi nghe thuyết minh viên tái hiện phút giây hào hùng năm xưa.
“Xót xa nhất là câu chuyện về 13 liệt sĩ của Tiểu đội thép — những người đã ngã xuống ngay trước ngưỡng cửa của hòa bình. Chúng tôi thắt nghẹn khi biết trong tiểu đội, 5 người chị đã có giấy báo nhập học đại học, được nâng niu gói trong những chiếc khăn mùi soa chưa kịp mở. Nhiều du khách đều rơi nước mắt vì thương tiếc cho 11 đóa hoa xuân và 2 chàng trai quả cảm. Họ đã kiên cường bám trụ trận địa, để rồi ngã xuống khi chỉ còn ít giờ nữa là tiếng bom dừng hẳn trên toàn miền Bắc, gửi lại bao ước mơ, hoài bão tuổi đôi mươi vào lòng đất mẹ”, bà Nguyễn Thị Hường, 60 tuổi, đến từ tỉnh Quảng Trị, chia sẻ.
Hành trình về lại chiến trường xưa của các cựu chiến binh không chỉ là cuộc hội ngộ của những người ở lại, mà còn là sự kết nối linh thiêng với quá khứ. “Chúng tôi may mắn hơn nhiều đồng đội vì còn được trở về, được đoàn tụ với gia đình và chứng kiến đất nước đổi mới từng ngày. Đến đây, đứng trước những hàng bia mộ này, chúng tôi lại càng thấm thía sâu sắc hơn sự hy sinh to lớn, vô bờ bến của những người đã vĩnh viễn nằm lại”, cựu chiến binh Hà Thanh Cường, 70 tuổi, trú tại Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An, xúc động nói.
Đại diện cho thế hệ được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, những người trẻ khi đặt chân đến cõi thiêng Truông Bồn đều mang trong mình một niềm kính ngưỡng sâu sắc. “Trước đây, em chỉ biết đến Truông Bồn qua những trang sách lịch sử hay những thước phim tài liệu. Nhưng khi được tận mắt chứng kiến những hố bom, những kỷ vật như chiếc khăn mùi soa gói vội giấy báo nhập học, em mới thực sự chạm vào cái giá khốc liệt của hai chữ 'Tự do'. Đứng ở đây hôm nay, dâng lên các anh chị đóa hoa cúc trắng tinh khôi, chúng em nguyện hứa sẽ đem hết sức trẻ để gìn giữ và dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh”, em Nguyễn Thị Hương Giang, sinh viên Đại học Vinh, chia sẻ.
Dòng người đổ về Truông Bồn những ngày tháng 7 như một dòng chảy tri ân bất tận, minh chứng cho đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Chia sẻ về không khí linh thiêng này, ông Phan Trọng Lộc - Giám đốc Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, cho biết, trung bình mỗi ngày khu di tích đón hàng nghìn lượt khách tham quan, dâng hương. Dự kiến cao điểm cả tháng 7, khu di tích sẽ đón khoảng hơn 100.000 lượt khách.
Khu di tích lịch sử Truông Bồn không chỉ là một trong những "địa chỉ đỏ" về giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ mà đã trở thành một điểm du lịch tâm linh, thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế mỗi khi có dịp về với Nghệ An.
Tác giả: Hà Thị Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn