Những nhành hoa nở giữa miền ký ức Truông Bồn

Hành trình về lại chiến trường xưa của các cựu chiến binh không chỉ là cuộc hội ngộ của những người ở lại, mà còn là sự kết nối linh thiêng với quá khứ. “Chúng tôi may mắn hơn nhiều đồng đội vì còn được trở về, được đoàn tụ với gia đình và chứng kiến đất nước đổi mới từng ngày. Đến đây, đứng trước những hàng bia mộ này, chúng tôi lại càng thấm thía sâu sắc hơn sự hy sinh to lớn, vô bờ bến của những người đã vĩnh viễn nằm lại”, cựu chiến binh Hà Thanh Cường, 70 tuổi, trú tại Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An, xúc động nói.