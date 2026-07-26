Là một trong những travel blogger nổi tiếng nhất hiện nay, Khoai Lang Thang được biết đến qua những hành trình khám phá khắp mọi miền đất nước. Nội dung trên kênh YouTube của anh chủ yếu xoay quanh ẩm thực, văn hóa và những câu chuyện đời sống địa phương, với phong cách kể chuyện nhẹ nhàng, gần gũi.

Thế nhưng, xen giữa những chuyến đi dài, các vlog về quê của Khoai Lang Thang cũng luôn nhận được nhiều sự quan tâm. Không có lịch trình dày đặc hay những địa điểm du lịch nổi tiếng, những video này chỉ đơn giản ghi lại cuộc sống thường ngày của anh khi trở về nhà. Và cũng từ đó, người xem có dịp nhìn thấy rõ hơn căn nhà ở quê của Khoai Lang Thang, nơi mà gia đình anh đang sinh sống.

Khoai Lang Thang. Ảnh: FBNV.

Khoai Lang Thang (tên thật Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991) sinh ra và lớn lên tại Bến Tre (nay là Vĩnh Long). Dù chưa từng thực hiện một video house tour hay giới thiệu đầy đủ về ngôi nhà nhưng qua nhiều vlog khác nhau, không khó để nhận ra đây là một căn nhà mang đậm những nét đặc trưng của miền Tây sông nước.

Qua các góc quay, có thể thấy ngôi nhà chỉ cao một tầng nhưng khá rộng rãi, được xây theo kiểu nhiều gian nối liền nhau. Phía trước là khoảng sân rộng, bước vào nhà là được lát gạch hoa mát mắt - hình ảnh rất quen thuộc ở nhiều ngôi nhà miền Tây. Đây cũng là nơi gia đình thường ngồi trò chuyện, chuẩn bị đồ ăn hay tất bật dọn dẹp mỗi dịp lễ, Tết.

Căn nhà của Khoai Lang Lang ở miền Tây nhìn từ trên cao, được bao quanh bởi khoảng xanh mát mát. Ảnh: YouTuber nhân vật

Giống như nhiều ngôi nhà ở vùng quê sông nước, luôn có một khoảng sân rộng trước nhà. Ảnh: YouTuber nhân vật

Không gian bên trong không quá cầu kỳ mà ưu tiên sự thoáng đãng, tiện cho sinh hoạt của gia đình. Nội thất cũng được bài trí theo hướng đơn giản, giữ đúng cảm giác của một ngôi nhà quê đã gắn bó qua nhiều năm.

Điểm khiến nhiều người thích thú hơn cả là khu vườn rộng bao quanh nhà. Trong các vlog, Khoai Lang Thang nhiều lần đưa người xem đi dạo quanh khu vườn với đủ loại cây ăn trái quen thuộc như dừa, bưởi, măng cụt, mít... Cây cối xanh tốt quanh năm, tạo nên một không gian mát mẻ và rất đặc trưng của vùng sông nước.

Đây cũng là bối cảnh xuất hiện khá thường xuyên trong các video của anh mỗi khi về quê. Có khi Khoai Lang Thang ra vườn hái trái cây, có hôm lại sang nhà bà ngoại ở gần đó hay chỉ đơn giản là ghi lại những nhịp sống thường ngày của mình ở quê nhà.

Những góc nhà được hé lộ qua các vlog của Khoai Lang Thang. Ảnh: YouTuber nhân vật

Khu vườn rộng với nhiều cây ăn quả, rau, hoa,... Ảnh: YouTuber nhân vật

Không chỉ có khu vườn, căn bếp của mẹ cũng nhiều lần lên hình. Khoai Lang Thang từng chia sẻ những khoảnh khắc cùng mẹ nấu các món ăn dân dã, chuẩn bị bữa cơm gia đình hay tất bật dọn dẹp nhà cửa trước Tết. Mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên, không được sắp đặt, cũng chính vì vậy mà tạo cảm giác gần gũi với người xem.

Có lẽ vì vậy mà nhiều người cho rằng, căn nhà dù không quá nổi bật về thiết kế hay quy mô, nhưng lại tạo ra sự thân thuộc, liên tưởng đến chính ngôi nhà của mình hoặc của ông bà ở miền Tây.

Khu bếp là nơi yêu thích trong nhà của Khoai Lang Thang - Ảnh: YouTuber nhân vật.

Sau nhiều năm hoạt động, Khoai Lang Thang vẫn là một trong những gương mặt nổi bật ở lĩnh vực nội dung du lịch. Anh liên tục thực hiện các chuyến đi đến nhiều địa phương trên cả nước, trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng.

Tuy nhiên, Khoai Lang Thang lại là người khá kín tiếng về cuộc sống đời tư. Anh không thường chia sẻ nhiều về nơi sống cá nhân, thay vào đó, Khoai Lang Thang dành trọn vẹn những trải nghiệm ở tại nhiều vùng đất khác nhau, từ nhà di động đến khách sạn cho người xem.

Từ một kỹ sư lựa chọn theo đuổi con đường travel blogger, Khoai Lang Thang từng chia sẻ ước mơ thời nhỏ của anh đã và đang thành hiện thực. Song, dù được đặt chân đến nhiều nơi trên thế giới, trái tim của Khoai Lang Thang vẫn dành phần nhiều nhất cho Việt Nam, đặc biệt là miền Tây Nam Bộ.

Anh chàng miệt mài khám phá, trải nghiệm,, dù đó là nơi ít người biết đến hay đã quen thuộc thì Khoai Lang Thang vẫn có các chia sẻ khiến người xem đi từ cái wow này đến sự ngạc nhiên khác. Ở mỗi nơi, anh không chỉ ghi lại cảnh đẹp mà chú trọng giới thiệu con người, văn hoá, phong tục, món ăn - những điều làm nên bản sắc quê hương mình.

Tác giả: Hải My - Nguồn ảnh: FBNV, YouTuber nhân vật

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn