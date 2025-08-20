Thắng sát nút Myanmar, U23 Australia vô địch AFF Cup 2025

Tối 19/8, ĐT U23 Australia chạm chán ĐT nữ Myanmar trong trận chung kết AFF Cup 2025. Cuộc tái ngộ nhiều duyên nợ diễn ra đầy căng thẳng khi cả hai đều khát khao khép lại mùa giải bằng danh hiệu cao nhất.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Australia đẩy cao đội hình, dồn ép đối thủ với những pha lên bóng tốc độ. Họ liên tục uy hiếp khung thành Myanmar, chủ yếu từ các tình huống cố định. Tuy nhiên, các cú dứt điểm thiếu chính xác khiến bàn thắng chưa đến. Bên kia sân, Myanmar chơi kiên cường, tổ chức phòng ngự chặt chẽ để hóa giải áp lực. Hiệp một khép lại mà chưa có bàn thắng nào được ghi.

U23 nữ Australia có thế trận áp đảo trước Myanmar.

Bước sang hiệp 2, lợi thế thể hình và thể lực giúp Australia gia tăng áp lực mạnh mẽ. Khung thành Myanmar liên tiếp chao đảo, xà ngang cứu thua cho họ tới hai lần.Đến phút 66, sức ép khủng khiếp cuối cùng cũng được cụ thể hóa. Aideen Keane thoát xuống bên cánh phải rồi tung đường căng ngang chuẩn xác để Holly Furphy băng cắt dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số 1-0 cho Australia.

Bàn thắng duy nhất của Holly Furphy mang về chức vô địch cho U23 nữ Australia.

Đến phút 77, Aideen Keane ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài từ chối cho đội bóng áo xanh được hưởng phạt đền. Trong những phút còn lại, Myanmar cố gắng dâng cao tìm bàn gỡ, nhưng thể lực suy giảm khiến các pha tấn công không thể tạo ra khác biệt.

Chung cuộc, U23 nữ Australia giành chiến thắng sát nút với tỷ số 1-0 trước Myanmar, qua đó bước lên ngôi vô địch AFF Cup 2025. Đây là phần thưởng xứng đáng cho tập thể trẻ trung, giàu tiềm năng, khẳng định sức mạnh vượt trội cả về thể hình lẫn thể lực so với phần còn lại của khu vực.

