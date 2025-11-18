Hẹn hò 300 chàng trai vẫn chưa tìm được “một nửa", cô gái tiết lộ lý do bất ngờ

Sinh ra trong gia đình hạnh phúc ở vùng Chubu, Nushi luôn khao khát một tổ ấm tương tự cha mẹ mình. Cô bắt đầu dùng dịch vụ mai mối và ứng dụng hẹn hò từ năm 22 tuổi, khi thấy bạn bè lần lượt kết hôn sau đại học.

Ban đầu, Nushi chỉ tìm người nói chuyện hợp, không quan tâm thu nhập. Tuy nhiên, sau 13 năm với 300 cuộc gặp, kỳ vọng của cô ngày càng cao.

Nushi ở Chubu, Nhật Bản chia sẻ tiêu chí chọn chồng lên mạng xã hội X hồi năm 2020.

Cũng có những người đàn ông đặt câu hỏi về cách tiếp cận và mục đích hẹn hò của cô. Họ thấy Nushi chia sẻ về việc "tìm chồng" trên mạng xã hội và nói rằng cô không thực sự coi trọng hôn nhân. Một người đàn ông từng hỏi có phải cô chỉ coi tìm bạn đời như một sở thích không.

Nushi giải thích rằng bản thân thích được kết đôi và muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với mọi người. Mặc dù thực sự muốn kết hôn, cô vẫn nghĩ rằng có lẽ mình chỉ coi hẹn hò là một sở thích mà cô đã chi hơn 3 triệu yên cho nó.

Nushi coi việc xem mắt, hẹn hò là trải nghiệm vui vẻ.

Cô cảm thấy rất phấn khích khi lần đầu tiên gặp được một người mới thông qua dịch vụ mai mối. "Thật vui. Gặp gỡ và trò chuyện với những người tôi chưa từng gặp trước đây là một trải nghiệm tuyệt vời, bất kể kết quả ra sao", cô nói.

Là người chủ yếu ra ngoài vì công việc và không có nhiều sở thích, Nushi coi việc tham gia các buổi hẹn hò mai mối là một trải nghiệm khá trọn vẹn. "Nếu tôi chỉ đi làm, sẽ có những câu chuyện tôi không được nghe và một thế giới tôi không được biết đến", cô giải thích.

Dù đã xem mắt hơn 300 người đàn ông nhưng cô nàng vẫn ế do nâng cao hơn kỳ vọng của mình và đặt ra những tiêu chí cụ thể - người đàn ông phải trẻ hơn, đẹp trai, cao ráo, tốt nghiệp đại học và có thu nhập ít nhất 10 triệu yen (hơn 64.000 USD) một năm.

Tác giả: Khánh Linh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn